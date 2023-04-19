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Арабские СМИ подтвердили взятие под контроль армии Судана аэропорта Мероэ - РИА Новости, 19.04.2023
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16:32 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/sudan-1866386299.html
Арабские СМИ подтвердили взятие под контроль армии Судана аэропорта Мероэ
Арабские СМИ подтвердили взятие под контроль армии Судана аэропорта Мероэ - РИА Новости, 19.04.2023
Арабские СМИ подтвердили взятие под контроль армии Судана аэропорта Мероэ
Арабские телеканалы подтвердили взятие вооруженными силами Судана военного аэропорта в Мероэ после ожесточенных боев с Силами быстрого реагирования (СБР) этой... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:32
2023-04-19T16:32
в мире
судан
мухаммед дагло
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ХАРТУМ, 19 апр - РИА Новости. Арабские телеканалы подтвердили взятие вооруженными силами Судана военного аэропорта в Мероэ после ожесточенных боев с Силами быстрого реагирования (СБР) этой страны. Ранее армия Судана заявила о взятии под контроль военного аэропорта Мероэ. Военное командование пригласило на территорию этого объекта съемочные группы арабских телеканалов, работающих в Судане. Находящийся на территории аэропорта корреспондент телеканала "Аль-Арабия" подтвердил эту информацию, показав кадры с бойцами суданской правительственной армии, находящимися на территории аэропорта Мероэ. За пять дней ожесточенных боев между регулярной армией и СБР территория этого военного аэропорта несколько раз переходила из рук в руки. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией, столкновения, по данным ООН, уже унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи.
https://ria.ru/20230419/peremirie-1866371040.html
https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html
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в мире, судан, мухаммед дагло, оон
В мире, Судан, Мухаммед Дагло, ООН
Арабские СМИ подтвердили взятие под контроль армии Судана аэропорта Мероэ

Арабские телеканалы подтвердили взятие армией Судана военного аэропорта в Мероэ

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 19 апр - РИА Новости. Арабские телеканалы подтвердили взятие вооруженными силами Судана военного аэропорта в Мероэ после ожесточенных боев с Силами быстрого реагирования (СБР) этой страны.
Ранее армия Судана заявила о взятии под контроль военного аэропорта Мероэ. Военное командование пригласило на территорию этого объекта съемочные группы арабских телеканалов, работающих в Судане.
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Находящийся на территории аэропорта корреспондент телеканала "Аль-Арабия" подтвердил эту информацию, показав кадры с бойцами суданской правительственной армии, находящимися на территории аэропорта Мероэ.
За пять дней ожесточенных боев между регулярной армией и СБР территория этого военного аэропорта несколько раз переходила из рук в руки.
Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией, столкновения, по данным ООН, уже унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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