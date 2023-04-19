https://ria.ru/20230419/sudan-1866386299.html

Арабские СМИ подтвердили взятие под контроль армии Судана аэропорта Мероэ

Арабские СМИ подтвердили взятие под контроль армии Судана аэропорта Мероэ - РИА Новости, 19.04.2023

Арабские СМИ подтвердили взятие под контроль армии Судана аэропорта Мероэ

Арабские телеканалы подтвердили взятие вооруженными силами Судана военного аэропорта в Мероэ после ожесточенных боев с Силами быстрого реагирования (СБР) этой... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:32

2023-04-19T16:32

2023-04-19T16:32

в мире

судан

мухаммед дагло

оон

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ХАРТУМ, 19 апр - РИА Новости. Арабские телеканалы подтвердили взятие вооруженными силами Судана военного аэропорта в Мероэ после ожесточенных боев с Силами быстрого реагирования (СБР) этой страны. Ранее армия Судана заявила о взятии под контроль военного аэропорта Мероэ. Военное командование пригласило на территорию этого объекта съемочные группы арабских телеканалов, работающих в Судане. Находящийся на территории аэропорта корреспондент телеканала "Аль-Арабия" подтвердил эту информацию, показав кадры с бойцами суданской правительственной армии, находящимися на территории аэропорта Мероэ. За пять дней ожесточенных боев между регулярной армией и СБР территория этого военного аэропорта несколько раз переходила из рук в руки. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией, столкновения, по данным ООН, уже унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи.

https://ria.ru/20230419/peremirie-1866371040.html

https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html

судан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, судан, мухаммед дагло, оон