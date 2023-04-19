https://ria.ru/20230419/sudan-1866292720.html

Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане

Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане - РИА Новости, 19.04.2023

Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта Назихом Нагари ситуации в Судане в связи с продолжающимися столкновениями в стране и в Сирии в свете... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:36

2023-04-19T12:36

2023-04-19T12:36

россия

судан

сирия

михаил богданов

столкновения в хартуме

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта Назихом Нагари ситуации в Судане в связи с продолжающимися столкновениями в стране и в Сирии в свете активизации контактов Дамаска и столиц арабских государств, говорится в сообщении российского МИД. "Особое внимание было уделено ситуации в Судане в связи с продолжающимися вооруженными столкновениями в этой стране, а также обстановке в Сирии и вокруг нее в свете активизации политических контактов между Дамаском и столицами ряда арабских государств", - говорится в сообщении о встрече Богданова и Нагари в среду. В МИД РФ добавили, что также в ходе беседы состоялся обмен мнениями об укреплении внешнеполитической координации Москвы и Каира для содействия в урегулировании кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

https://ria.ru/20230418/peremirie-1866070090.html

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судан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, судан, сирия, михаил богданов, столкновения в хартуме, в мире