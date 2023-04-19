https://ria.ru/20230419/sudan-1866292720.html
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане - РИА Новости, 19.04.2023
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта Назихом Нагари ситуации в Судане в связи с продолжающимися столкновениями в стране и в Сирии в свете... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:36
2023-04-19T12:36
2023-04-19T12:36
россия
судан
сирия
михаил богданов
столкновения в хартуме
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта Назихом Нагари ситуации в Судане в связи с продолжающимися столкновениями в стране и в Сирии в свете активизации контактов Дамаска и столиц арабских государств, говорится в сообщении российского МИД. "Особое внимание было уделено ситуации в Судане в связи с продолжающимися вооруженными столкновениями в этой стране, а также обстановке в Сирии и вокруг нее в свете активизации политических контактов между Дамаском и столицами ряда арабских государств", - говорится в сообщении о встрече Богданова и Нагари в среду. В МИД РФ добавили, что также в ходе беседы состоялся обмен мнениями об укреплении внешнеполитической координации Москвы и Каира для содействия в урегулировании кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
https://ria.ru/20230418/peremirie-1866070090.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, судан, сирия, михаил богданов, столкновения в хартуме, в мире
Россия, Судан, Сирия, Михаил Богданов, Столкновения в Хартуме, В мире
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта в Москве ситуации в Сирии и Судане