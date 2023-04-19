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Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане - РИА Новости, 19.04.2023
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12:36 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/sudan-1866292720.html
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане - РИА Новости, 19.04.2023
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта Назихом Нагари ситуации в Судане в связи с продолжающимися столкновениями в стране и в Сирии в свете... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:36
2023-04-19T12:36
россия
судан
сирия
михаил богданов
столкновения в хартуме
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта Назихом Нагари ситуации в Судане в связи с продолжающимися столкновениями в стране и в Сирии в свете активизации контактов Дамаска и столиц арабских государств, говорится в сообщении российского МИД. "Особое внимание было уделено ситуации в Судане в связи с продолжающимися вооруженными столкновениями в этой стране, а также обстановке в Сирии и вокруг нее в свете активизации политических контактов между Дамаском и столицами ряда арабских государств", - говорится в сообщении о встрече Богданова и Нагари в среду. В МИД РФ добавили, что также в ходе беседы состоялся обмен мнениями об укреплении внешнеполитической координации Москвы и Каира для содействия в урегулировании кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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россия, судан, сирия, михаил богданов, столкновения в хартуме, в мире
Россия, Судан, Сирия, Михаил Богданов, Столкновения в Хартуме, В мире
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Судане

Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Египта в Москве ситуации в Сирии и Судане

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта Назихом Нагари ситуации в Судане в связи с продолжающимися столкновениями в стране и в Сирии в свете активизации контактов Дамаска и столиц арабских государств, говорится в сообщении российского МИД.
"Особое внимание было уделено ситуации в Судане в связи с продолжающимися вооруженными столкновениями в этой стране, а также обстановке в Сирии и вокруг нее в свете активизации политических контактов между Дамаском и столицами ряда арабских государств", - говорится в сообщении о встрече Богданова и Нагари в среду.
В МИД РФ добавили, что также в ходе беседы состоялся обмен мнениями об укреплении внешнеполитической координации Москвы и Каира для содействия в урегулировании кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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РоссияСуданСирияМихаил БогдановСтолкновения в ХартумеВ мире
 
 
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