https://ria.ru/20230419/sudan-1866274296.html

Посольство в Хартуме не получало обращений о пострадавших россиянах

Посольство в Хартуме не получало обращений о пострадавших россиянах - РИА Новости, 19.04.2023

Посольство в Хартуме не получало обращений о пострадавших россиянах

Российские дипломаты в Хартуме живы и здоровы, обращений о пострадавших россиянах не поступало, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Судане. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:52

2023-04-19T11:52

2023-04-19T11:58

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столкновения в хартуме

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские дипломаты в Хартуме живы и здоровы, обращений о пострадавших россиянах не поступало, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Судане.Ранее диписточник сообщил РИА новости, что Москва следит за развитием ситуации в Судане, бои там продолжаются, несмотря на заключенное гуманитарное перемирие. Он не исключил возможности эвакуации сотрудников российской дипмиссии, "прорабатываются разные варианты", но пока она осложнена. Источник отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации"."О пострадавших россиянах нам неизвестно, никто не обращался, дипломаты живы-здоровы", - сказали РИА Новости в дипмиссии.

https://ria.ru/20230417/khartum-1865740643.html

хартум (город)

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судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

хартум (город), в мире, россия, судан, столкновения в хартуме