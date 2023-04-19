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Посольство в Хартуме не получало обращений о пострадавших россиянах - РИА Новости, 19.04.2023
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11:52 19.04.2023 (обновлено: 11:58 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/sudan-1866274296.html
Посольство в Хартуме не получало обращений о пострадавших россиянах
Посольство в Хартуме не получало обращений о пострадавших россиянах - РИА Новости, 19.04.2023
Посольство в Хартуме не получало обращений о пострадавших россиянах
Российские дипломаты в Хартуме живы и здоровы, обращений о пострадавших россиянах не поступало, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Судане. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:52
2023-04-19T11:58
хартум (город)
в мире
россия
судан
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские дипломаты в Хартуме живы и здоровы, обращений о пострадавших россиянах не поступало, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Судане.Ранее диписточник сообщил РИА новости, что Москва следит за развитием ситуации в Судане, бои там продолжаются, несмотря на заключенное гуманитарное перемирие. Он не исключил возможности эвакуации сотрудников российской дипмиссии, "прорабатываются разные варианты", но пока она осложнена. Источник отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации"."О пострадавших россиянах нам неизвестно, никто не обращался, дипломаты живы-здоровы", - сказали РИА Новости в дипмиссии.
https://ria.ru/20230417/khartum-1865740643.html
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хартум (город), в мире, россия, судан, столкновения в хартуме
Хартум (город), В мире, Россия, Судан, Столкновения в Хартуме
Посольство в Хартуме не получало обращений о пострадавших россиянах

Посольство в Хартуме: все дипломаты живы, обращений о пострадавших россиянах не поступало

© Фото : Посольство РФ в СуданеПосольство РФ в Хартуме, Судан
Посольство РФ в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Посольство РФ в Судане
Посольство РФ в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские дипломаты в Хартуме живы и здоровы, обращений о пострадавших россиянах не поступало, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Судане.
Ранее диписточник сообщил РИА новости, что Москва следит за развитием ситуации в Судане, бои там продолжаются, несмотря на заключенное гуманитарное перемирие. Он не исключил возможности эвакуации сотрудников российской дипмиссии, "прорабатываются разные варианты", но пока она осложнена. Источник отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации".
"О пострадавших россиянах нам неизвестно, никто не обращался, дипломаты живы-здоровы", - сказали РИА Новости в дипмиссии.
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