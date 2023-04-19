https://ria.ru/20230419/sudan-1866274296.html
Посольство в Хартуме не получало обращений о пострадавших россиянах
Посольство в Хартуме не получало обращений о пострадавших россиянах - РИА Новости, 19.04.2023
Посольство в Хартуме не получало обращений о пострадавших россиянах
Российские дипломаты в Хартуме живы и здоровы, обращений о пострадавших россиянах не поступало, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Судане. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:52
2023-04-19T11:52
2023-04-19T11:58
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столкновения в хартуме
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские дипломаты в Хартуме живы и здоровы, обращений о пострадавших россиянах не поступало, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Судане.Ранее диписточник сообщил РИА новости, что Москва следит за развитием ситуации в Судане, бои там продолжаются, несмотря на заключенное гуманитарное перемирие. Он не исключил возможности эвакуации сотрудников российской дипмиссии, "прорабатываются разные варианты", но пока она осложнена. Источник отметил, что пока аэропорты в стране закрыты, транспортное сообщение не функционирует, "так что пока очень опасно вывозить в этой ситуации"."О пострадавших россиянах нам неизвестно, никто не обращался, дипломаты живы-здоровы", - сказали РИА Новости в дипмиссии.
https://ria.ru/20230417/khartum-1865740643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хартум (город), в мире, россия, судан, столкновения в хартуме
Хартум (город), В мире, Россия, Судан, Столкновения в Хартуме
Посольство в Хартуме не получало обращений о пострадавших россиянах
Посольство в Хартуме: все дипломаты живы, обращений о пострадавших россиянах не поступало