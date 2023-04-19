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В городах-спутниках Хартума возобновились перестрелки - РИА Новости, 19.04.2023
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08:56 19.04.2023 (обновлено: 09:04 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/sudan-1866237549.html
В городах-спутниках Хартума возобновились перестрелки
В городах-спутниках Хартума возобновились перестрелки - РИА Новости, 19.04.2023
В городах-спутниках Хартума возобновились перестрелки
В суданских городах Омдурман и Восточный Нил (города-спутники суданской столицы Хартум) в среду утром возобновились перестрелки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:56
2023-04-19T09:04
в мире
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 19 апр - РИА Новости. В суданских городах Омдурман и Восточный Нил (города-спутники суданской столицы Хартум) в среду утром возобновились перестрелки, передает корреспондент РИА Новости.Звуки стрельбы были слышны в ряде районов провинции Хартум, в том числе и в двух городах-спутниках столицы - в Омдурмане и Восточном Ниле.Ранее в среду телеканал Sky News Arabia также сообщил о звуках взрыва в районе аэропорта Хартума. Данных о пострадавших не поступало.В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и регулярной армией, которые, по данным ООН, унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши заявил, что армия согласилась на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.
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в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
В городах-спутниках Хартума возобновились перестрелки

В городах-спутниках Хартума в среду утром возобновились перестрелки

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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ХАРТУМ, 19 апр - РИА Новости. В суданских городах Омдурман и Восточный Нил (города-спутники суданской столицы Хартум) в среду утром возобновились перестрелки, передает корреспондент РИА Новости.
Звуки стрельбы были слышны в ряде районов провинции Хартум, в том числе и в двух городах-спутниках столицы - в Омдурмане и Восточном Ниле.
Ранее в среду телеканал Sky News Arabia также сообщил о звуках взрыва в районе аэропорта Хартума. Данных о пострадавших не поступало.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и регулярной армией, которые, по данным ООН, унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши заявил, что армия согласилась на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.
Здание МИД Судана в Хартуме - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В МИД Судана заверили в принятии всех мер для защиты дипмиссий в Хартуме
17 апреля, 14:53
 
В миреСуданХартум (город)Столкновения в Хартуме
 
 
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