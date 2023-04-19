https://ria.ru/20230419/sudan-1866237549.html

В городах-спутниках Хартума возобновились перестрелки

В городах-спутниках Хартума возобновились перестрелки - РИА Новости, 19.04.2023

В городах-спутниках Хартума возобновились перестрелки

В суданских городах Омдурман и Восточный Нил (города-спутники суданской столицы Хартум) в среду утром возобновились перестрелки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:56

2023-04-19T08:56

2023-04-19T09:04

в мире

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 19 апр - РИА Новости. В суданских городах Омдурман и Восточный Нил (города-спутники суданской столицы Хартум) в среду утром возобновились перестрелки, передает корреспондент РИА Новости.Звуки стрельбы были слышны в ряде районов провинции Хартум, в том числе и в двух городах-спутниках столицы - в Омдурмане и Восточном Ниле.Ранее в среду телеканал Sky News Arabia также сообщил о звуках взрыва в районе аэропорта Хартума. Данных о пострадавших не поступало.В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и регулярной армией, которые, по данным ООН, унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши заявил, что армия согласилась на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.

https://ria.ru/20230417/dipmissii-1865823884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме