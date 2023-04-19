https://ria.ru/20230419/sud-1866228793.html
Юрист объяснил, как сотрудник может привлечь работодателя к суду
Юрист объяснил, как сотрудник может привлечь работодателя к суду - РИА Новости, 19.04.2023
Юрист объяснил, как сотрудник может привлечь работодателя к суду
Законодательство России предоставляет возможность сотруднику при незаконном увольнении подать на работодателя в суд, последний может быть привлечен к... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:32
2023-04-19T07:32
2023-04-19T07:32
россия
общество
superjob
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Законодательство России предоставляет возможность сотруднику при незаконном увольнении подать на работодателя в суд, последний может быть привлечен к ответственности, а затем - будет обязан устранить все нарушения, заявил РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин. По факту обращения работника инспекция, по словам Южалина, должна провести проверку или дать требование по устранению возможных нарушений. "Если нарушение будет выявлено, работодатель может быть привлечен к ответственности, а также будет обязан устранить все нарушения и отчитаться об этом инспектору", - подчеркнул эксперт. При этом он добавил, что сперва следует попробовать все же обсудить с работодателем возможные варианты решения конфликтной ситуации, если работодатель заставляет уволиться или создает невыносимые условия труда. "При обсуждении четко озвучьте, в чем заключается ваша позиция, почему вы не согласны с позицией работодателя, и предупредите о возможности обращения с жалобой в государственные органы. Вполне возможно, что в ходе таких действий получится найти компромисс", - заметил Южалин.
https://ria.ru/20230418/yurist-1865898467.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, superjob
Россия, Общество, SuperJob
Юрист объяснил, как сотрудник может привлечь работодателя к суду
Юрист Южалин: сотрудник может привлечь работодателя к суду при незаконном увольнении
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Законодательство России предоставляет возможность сотруднику при незаконном увольнении подать на работодателя в суд, последний может быть привлечен к ответственности, а затем - будет обязан устранить все нарушения, заявил РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.
«
"Если речь идет об очевидных нарушениях работодателем трудового законодательства, и возможности урегулировать вопрос внутри организации нет, вы всегда можете воспользоваться своим правом на защиту, обратившись в государственную инспекцию труда или в суд", - сказал он.
По факту обращения работника инспекция, по словам Южалина, должна провести проверку или дать требование по устранению возможных нарушений.
"Если нарушение будет выявлено, работодатель может быть привлечен к ответственности, а также будет обязан устранить все нарушения и отчитаться об этом инспектору", - подчеркнул эксперт.
При этом он добавил, что сперва следует попробовать все же обсудить с работодателем возможные варианты решения конфликтной ситуации, если работодатель заставляет уволиться или создает невыносимые условия труда.
"При обсуждении четко озвучьте, в чем заключается ваша позиция, почему вы не согласны с позицией работодателя, и предупредите о возможности обращения с жалобой в государственные органы. Вполне возможно, что в ходе таких действий получится найти компромисс", - заметил Южалин.
Юрист рассказал, какие меры могут ждать артистов, выступающих против России