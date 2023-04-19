https://ria.ru/20230419/sud-1866228793.html

Юрист объяснил, как сотрудник может привлечь работодателя к суду

Юрист объяснил, как сотрудник может привлечь работодателя к суду - РИА Новости, 19.04.2023

Юрист объяснил, как сотрудник может привлечь работодателя к суду

Законодательство России предоставляет возможность сотруднику при незаконном увольнении подать на работодателя в суд, последний может быть привлечен к... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:32

2023-04-19T07:32

2023-04-19T07:32

россия

общество

superjob

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Законодательство России предоставляет возможность сотруднику при незаконном увольнении подать на работодателя в суд, последний может быть привлечен к ответственности, а затем - будет обязан устранить все нарушения, заявил РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин. По факту обращения работника инспекция, по словам Южалина, должна провести проверку или дать требование по устранению возможных нарушений. "Если нарушение будет выявлено, работодатель может быть привлечен к ответственности, а также будет обязан устранить все нарушения и отчитаться об этом инспектору", - подчеркнул эксперт. При этом он добавил, что сперва следует попробовать все же обсудить с работодателем возможные варианты решения конфликтной ситуации, если работодатель заставляет уволиться или создает невыносимые условия труда. "При обсуждении четко озвучьте, в чем заключается ваша позиция, почему вы не согласны с позицией работодателя, и предупредите о возможности обращения с жалобой в государственные органы. Вполне возможно, что в ходе таких действий получится найти компромисс", - заметил Южалин.

https://ria.ru/20230418/yurist-1865898467.html

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россия, общество, superjob