Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, как сотрудник может привлечь работодателя к суду - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/sud-1866228793.html
Юрист объяснил, как сотрудник может привлечь работодателя к суду
Юрист объяснил, как сотрудник может привлечь работодателя к суду - РИА Новости, 19.04.2023
Юрист объяснил, как сотрудник может привлечь работодателя к суду
Законодательство России предоставляет возможность сотруднику при незаконном увольнении подать на работодателя в суд, последний может быть привлечен к... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:32
2023-04-19T07:32
россия
общество
superjob
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Законодательство России предоставляет возможность сотруднику при незаконном увольнении подать на работодателя в суд, последний может быть привлечен к ответственности, а затем - будет обязан устранить все нарушения, заявил РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин. По факту обращения работника инспекция, по словам Южалина, должна провести проверку или дать требование по устранению возможных нарушений. "Если нарушение будет выявлено, работодатель может быть привлечен к ответственности, а также будет обязан устранить все нарушения и отчитаться об этом инспектору", - подчеркнул эксперт. При этом он добавил, что сперва следует попробовать все же обсудить с работодателем возможные варианты решения конфликтной ситуации, если работодатель заставляет уволиться или создает невыносимые условия труда. "При обсуждении четко озвучьте, в чем заключается ваша позиция, почему вы не согласны с позицией работодателя, и предупредите о возможности обращения с жалобой в государственные органы. Вполне возможно, что в ходе таких действий получится найти компромисс", - заметил Южалин.
https://ria.ru/20230418/yurist-1865898467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, superjob
Россия, Общество, SuperJob
Юрист объяснил, как сотрудник может привлечь работодателя к суду

Юрист Южалин: сотрудник может привлечь работодателя к суду при незаконном увольнении

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Законодательство России предоставляет возможность сотруднику при незаконном увольнении подать на работодателя в суд, последний может быть привлечен к ответственности, а затем - будет обязан устранить все нарушения, заявил РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.
«
"Если речь идет об очевидных нарушениях работодателем трудового законодательства, и возможности урегулировать вопрос внутри организации нет, вы всегда можете воспользоваться своим правом на защиту, обратившись в государственную инспекцию труда или в суд", - сказал он.
По факту обращения работника инспекция, по словам Южалина, должна провести проверку или дать требование по устранению возможных нарушений.
"Если нарушение будет выявлено, работодатель может быть привлечен к ответственности, а также будет обязан устранить все нарушения и отчитаться об этом инспектору", - подчеркнул эксперт.
При этом он добавил, что сперва следует попробовать все же обсудить с работодателем возможные варианты решения конфликтной ситуации, если работодатель заставляет уволиться или создает невыносимые условия труда.
"При обсуждении четко озвучьте, в чем заключается ваша позиция, почему вы не согласны с позицией работодателя, и предупредите о возможности обращения с жалобой в государственные органы. Вполне возможно, что в ходе таких действий получится найти компромисс", - заметил Южалин.
Посетительница караоке-клуба - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Юрист рассказал, какие меры могут ждать артистов, выступающих против России
18 апреля, 05:27
 
РоссияОбществоSuperJob
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала