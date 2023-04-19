https://ria.ru/20230419/stambul-1866404416.html

В Стамбуле в середине дня наступила ночь

В Стамбуле в середине дня наступила ночь - РИА Новости, 19.04.2023

В Стамбуле в середине дня наступила ночь

Огромное черное облако накрыло 18 апреля Стамбул, погрузив город во тьму, сообщает Turkiye Gazetesi. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:14

2023-04-19T17:14

2023-04-19T17:46

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Огромное черное облако накрыло 18 апреля Стамбул, погрузив город во тьму, сообщает Turkiye Gazetesi."Сильный дождь, начавшийся в час пик, сильно сказался на дорожной обстановке. Борясь с ливнем и пробками, жители Стамбула также стали свидетелями редкого природного явления. Облако закрыло солнце на пять минут. Когда вдруг стало темно, многие начали паниковать", — пишет издание.Аномальное явление запечатлела камера видеонаблюдения. На записи показано, как черная семикилометровая туча быстро закрывает небо.

https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html

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новости - туризм, стамбул, в мире