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Байден отчитался о годовом доходе семьи
Байден отчитался о годовом доходе семьи - РИА Новости, 19.04.2023
Байден отчитался о годовом доходе семьи
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 579,5 тысяч... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T02:55
2023-04-19T02:55
2023-04-19T02:59
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 579,5 тысяч долларов, из которых 169,8 тысячи долларов было уплачено в качестве федеральных налогов в 2022 году, сообщил Белый дом.Согласно документам, ставка подоходного налога составила 23,8 процента. Помимо этого, президентская чета отчиталась о пожертвованиях в размере 20,1 тысячи долларов в 20 различных благотворительных организаций. Крупнейшим из них стало пожертвование в размере пяти тысячи долларов в Фонд Бо Байдена, занимающийся защитой детей от жестокого обращения.Согласно декларациям вице-президента США Камалы Харрис и ее супруга Дугласа Эмхоффа, за 2022 год чета заработала 456 тысяч долларов. Совместно они уплатили налоги в размере 93,5 тысячи долларов, причем ставка составила 20,5 процента. Помимо этого, за прошедший год Харрис и ее муж пожертвовали примерно 23 тысячи долларов на благотворительность.
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сша, камала харрис, джо байден, джилл байден, в мире
США, Камала Харрис, Джо Байден, Джилл Байден, В мире
Байден отчитался о годовом доходе семьи
Байден и его супруга отчиталась о годовом доходе в 579,5 тысяч