https://ria.ru/20230419/ssha-1866215309.html

Байден отчитался о годовом доходе семьи

Байден отчитался о годовом доходе семьи - РИА Новости, 19.04.2023

Байден отчитался о годовом доходе семьи

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 579,5 тысяч... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T02:55

2023-04-19T02:55

2023-04-19T02:59

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 579,5 тысяч долларов, из которых 169,8 тысячи долларов было уплачено в качестве федеральных налогов в 2022 году, сообщил Белый дом.Согласно документам, ставка подоходного налога составила 23,8 процента. Помимо этого, президентская чета отчиталась о пожертвованиях в размере 20,1 тысячи долларов в 20 различных благотворительных организаций. Крупнейшим из них стало пожертвование в размере пяти тысячи долларов в Фонд Бо Байдена, занимающийся защитой детей от жестокого обращения.Согласно декларациям вице-президента США Камалы Харрис и ее супруга Дугласа Эмхоффа, за 2022 год чета заработала 456 тысяч долларов. Совместно они уплатили налоги в размере 93,5 тысячи долларов, причем ставка составила 20,5 процента. Помимо этого, за прошедший год Харрис и ее муж пожертвовали примерно 23 тысячи долларов на благотворительность.

https://ria.ru/20230417/bayden-1865885162.html

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