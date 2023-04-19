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В США хотели бы обсудить стратегическую стабильность с Россией и КНР - РИА Новости, 19.04.2023
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01:57 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/ssha-1866212661.html
В США хотели бы обсудить стратегическую стабильность с Россией и КНР
В США хотели бы обсудить стратегическую стабильность с Россией и КНР - РИА Новости, 19.04.2023
В США хотели бы обсудить стратегическую стабильность с Россией и КНР
США очень хотели бы провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности, на сегодняшний день такого диалога нет, заявила во вторник... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T01:57
2023-04-19T01:57
сша
россия
китай
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. США очень хотели бы провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности, на сегодняшний день такого диалога нет, заявила во вторник руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетике Джилл Хруби. По словам главы управления ядерной безопасности США, в настоящее время страна разрабатывает технологии верификации новейших систем вооружений, чтобы, когда окно для диалога с КНР и РФ по стратегической стабильности откроется, Вашингтон не столкнулся с проблемой их отсутствия. Также, как проинформировала Хруби, США и их союзники наращивают усилия в контексте программы нераспространения ядерного оружия, включая в ее ареал все новые страны, такие как Украина.
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сша, россия, китай, в мире
США, Россия, Китай, В мире
В США хотели бы обсудить стратегическую стабильность с Россией и КНР

Минэнерго США: Вашингтон хотел бы обсудить с Россией и КНР стратегическую стабильность

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. США очень хотели бы провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности, на сегодняшний день такого диалога нет, заявила во вторник руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетике Джилл Хруби.
«
"С Россией и Китаем мы действительно хотели бы провести диалог по стратегической стабильности, однако мы этого не делаем", - сказала Хруби на слушаниях комитета по международным делам сената США. В США ядерный военный комплекс находится в ведении министерства энергетики.
По словам главы управления ядерной безопасности США, в настоящее время страна разрабатывает технологии верификации новейших систем вооружений, чтобы, когда окно для диалога с КНР и РФ по стратегической стабильности откроется, Вашингтон не столкнулся с проблемой их отсутствия.
Также, как проинформировала Хруби, США и их союзники наращивают усилия в контексте программы нераспространения ядерного оружия, включая в ее ареал все новые страны, такие как Украина.
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