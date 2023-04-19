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В США хотели бы обсудить стратегическую стабильность с Россией и КНР

В США хотели бы обсудить стратегическую стабильность с Россией и КНР - РИА Новости, 19.04.2023

В США хотели бы обсудить стратегическую стабильность с Россией и КНР

США очень хотели бы провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности, на сегодняшний день такого диалога нет, заявила во вторник... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T01:57

2023-04-19T01:57

2023-04-19T01:57

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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. США очень хотели бы провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности, на сегодняшний день такого диалога нет, заявила во вторник руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетике Джилл Хруби. По словам главы управления ядерной безопасности США, в настоящее время страна разрабатывает технологии верификации новейших систем вооружений, чтобы, когда окно для диалога с КНР и РФ по стратегической стабильности откроется, Вашингтон не столкнулся с проблемой их отсутствия. Также, как проинформировала Хруби, США и их союзники наращивают усилия в контексте программы нераспространения ядерного оружия, включая в ее ареал все новые страны, такие как Украина.

https://ria.ru/20230407/minenergo-1863787005.html

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сша, россия, китай, в мире