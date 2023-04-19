В США хотели бы обсудить стратегическую стабильность с Россией и КНР
Минэнерго США: Вашингтон хотел бы обсудить с Россией и КНР стратегическую стабильность
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. США очень хотели бы провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности, на сегодняшний день такого диалога нет, заявила во вторник руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетике Джилл Хруби.
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"С Россией и Китаем мы действительно хотели бы провести диалог по стратегической стабильности, однако мы этого не делаем", - сказала Хруби на слушаниях комитета по международным делам сената США. В США ядерный военный комплекс находится в ведении министерства энергетики.
По словам главы управления ядерной безопасности США, в настоящее время страна разрабатывает технологии верификации новейших систем вооружений, чтобы, когда окно для диалога с КНР и РФ по стратегической стабильности откроется, Вашингтон не столкнулся с проблемой их отсутствия.
Также, как проинформировала Хруби, США и их союзники наращивают усилия в контексте программы нераспространения ядерного оружия, включая в ее ареал все новые страны, такие как Украина.