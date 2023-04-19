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Лавров предупредил, что США могут обмануть в любой момент
Лавров предупредил, что США могут обмануть в любой момент - РИА Новости, 19.04.2023
Лавров предупредил, что США могут обмануть в любой момент
Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T00:10
2023-04-19T00:10
2023-04-19T02:57
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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.США с конца прошлого года начали ослаблять санкционное давление на Венесуэлу, разрешив американской компании Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской PdVSA, а также поставлять их продукцию на американский рынок.Так министр ответил на вопрос журналистов о том, что США намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, но потом пригрозили еще большим давлением, если Каракас не пойдет на переговоры с оппозицией.Лавров добавил, что Россия поддерживает позицию Венесуэлы."Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям. Они должны сами решать как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство", - подчеркнул Лавров.Венесуэльская оппозиция в конце 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, а сам он покинул пост спикера оппозиционного парламента. Лидеры оппозиции назвали роспуск временного правительства назревшим, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал его американской марионеткой. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
https://ria.ru/20230419/zapad-1866208286.html
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россия, венесуэла, сергей лавров, сша, в мире
Россия, Венесуэла, Сергей Лавров, США, В мире
Лавров предупредил, что США могут обмануть в любой момент
Глава МИД России Лавров: все прекрасно знают, что США могут обмануть в любой момент
КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.
США с конца прошлого года начали ослаблять санкционное давление на Венесуэлу, разрешив американской компании Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской PdVSA, а также поставлять их продукцию на американский рынок.
«
"Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения", - сказал Лавров.
Так министр ответил на вопрос журналистов о том, что США намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, но потом пригрозили еще большим давлением, если Каракас не пойдет на переговоры с оппозицией.
Лавров добавил, что Россия поддерживает позицию Венесуэлы.
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"Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям. Они должны сами решать как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство", - подчеркнул Лавров.
Венесуэльская оппозиция в конце 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, а сам он покинул пост спикера оппозиционного парламента. Лидеры оппозиции назвали роспуск временного правительства назревшим, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал его американской марионеткой. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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