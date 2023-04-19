https://ria.ru/20230419/srok-1866406710.html

Крымчанина осудили на четыре года за участие в террористической организации

Крымчанина осудили на четыре года за участие в террористической организации - РИА Новости, 19.04.2023

Крымчанина осудили на четыре года за участие в террористической организации

Южный военный окружной суд осудил крымчанина – члена запрещенной в России террористической организации "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:23

2023-04-19T17:23

2023-04-19T17:23

россия

происшествия

хизб ут-тахрир аль-ислами

севастополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Южный военный окружной суд осудил крымчанина – члена запрещенной в России террористической организации "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* на четыре года колонии строгого режима, сообщило в четверг УФСБ по республике Крым и Севастополю. Житель Крыма был вовлечен в ряды действующей на территории республики ячейки запрещенной террористической организации в 2015 году, вел пропаганду, "направленную на увеличение числа последователей", а также занимался "скрытной антиконституционной деятельностью" (какой именно, не уточняется). В августе 2022 года он был задержан, в ходе следствия признал вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке, что гарантировало ему более мягкое наказание. "Южный военный окружной суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в релизе. "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230417/terrorist-1865787816.html

https://ria.ru/20230411/migranty-1864529865.html

россия

севастополь

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, хизб ут-тахрир аль-ислами, севастополь, республика крым