Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина осудили на четыре года за участие в террористической организации - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/srok-1866406710.html
Крымчанина осудили на четыре года за участие в террористической организации
Крымчанина осудили на четыре года за участие в террористической организации - РИА Новости, 19.04.2023
Крымчанина осудили на четыре года за участие в террористической организации
Южный военный окружной суд осудил крымчанина – члена запрещенной в России террористической организации "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:23
2023-04-19T17:23
россия
происшествия
хизб ут-тахрир аль-ислами
севастополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Южный военный окружной суд осудил крымчанина – члена запрещенной в России террористической организации "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* на четыре года колонии строгого режима, сообщило в четверг УФСБ по республике Крым и Севастополю. Житель Крыма был вовлечен в ряды действующей на территории республики ячейки запрещенной террористической организации в 2015 году, вел пропаганду, "направленную на увеличение числа последователей", а также занимался "скрытной антиконституционной деятельностью" (какой именно, не уточняется). В августе 2022 года он был задержан, в ходе следствия признал вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке, что гарантировало ему более мягкое наказание. "Южный военный окружной суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в релизе. "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230417/terrorist-1865787816.html
https://ria.ru/20230411/migranty-1864529865.html
россия
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, хизб ут-тахрир аль-ислами, севастополь, республика крым
Россия, Происшествия, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Севастополь, Республика Крым
Крымчанина осудили на четыре года за участие в террористической организации

Крымчанин получил четыре года колонии за участие в террористической организации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Южный военный окружной суд осудил крымчанина – члена запрещенной в России террористической организации "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* на четыре года колонии строгого режима, сообщило в четверг УФСБ по республике Крым и Севастополю.
Житель Крыма был вовлечен в ряды действующей на территории республики ячейки запрещенной террористической организации в 2015 году, вел пропаганду, "направленную на увеличение числа последователей", а также занимался "скрытной антиконституционной деятельностью" (какой именно, не уточняется).
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Пожизненный приговор готовившему теракты в Москве исламисту вступил в силу
17 апреля, 12:51
В августе 2022 года он был задержан, в ходе следствия признал вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке, что гарантировало ему более мягкое наказание.
"Южный военный окружной суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в релизе.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Запрещенная в России террористическая организация
Мигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи после пересечения австрийско-германской границы - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Германию под видом беженцев проникли исламисты, пишут СМИ
11 апреля, 15:24
 
РоссияПроисшествияХизб ут-Тахрир аль-ИсламиСевастопольРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала