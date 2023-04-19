https://ria.ru/20230419/sputnik-1866277662.html

Эксперт назвал примерные сроки запуска КНДР военного разведспутника

Эксперт назвал примерные сроки запуска КНДР военного разведспутника - РИА Новости, 19.04.2023

Эксперт назвал примерные сроки запуска КНДР военного разведспутника

КНДР может запустить свой военный разведывательный спутник в период с мая по сентябрь, до конца апреля планировалось завершить именно разработку аппарата, что и РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:59

2023-04-19T11:59

2023-04-19T12:06

в мире

корейская народная армия

ким чен ын

ким чен ир

пхеньян

кндр (северная корея)

международная морская организация

международный союз электросвязи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841323070_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_5a087a625ba24abc83af2fc4fa4b8d33.jpg

СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. КНДР может запустить свой военный разведывательный спутник в период с мая по сентябрь, до конца апреля планировалось завершить именно разработку аппарата, что и было, по всей видимости, сделано, рассказал РИА Новости доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Еп. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил, что военный разведывательный спутник Северной Кореи по состоянию на апрель уже создан и приказал обеспечить его запуск в установленный срок. "Северная Корея заявляла, что до конца апреля не запустит военный спутник, а завершит его подготовку – и это было подтверждено в сегодняшнем сообщении. Думаю, что запуск первого разведывательного спутника будет с большой вероятностью осуществлён в промежутке между маем и сентябрем. Чтобы подчеркнуть законный характер запуска спутника будут соблюдены все международные правила и процедуры, включая уведомление о планах запуска международных организаций, такие как Международная морская организация и Международный союз электросвязи. И поскольку спутник военный и разведывательный, то можно предполагать, что будет использовано не стандартное наименование "Кванменсон-5" ("Сияющая звезда" - название предыдущих спутников КНДР и одно из иносказательных имен отца нынешнего лидера Ким Чен Ира – ред.), а мы увидим новое название, связанное с Ким Чен Ыном", - заявил Ким Дон Еп. Ким Чен Ын вместе с ответственными сотрудниками образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также командного состава управления технической разведки при Главном разведывательном управлении Корейской народной армии посетил 18 апреля Госуправление по освоению космоса. Северокорейский лидер осмотрел Академию космических наук и базу для испытаний в космических условиях. Как отметил эксперт, учитывая, что северокорейского лидера сопровождали руководящие кадры управления технической разведки Главного разведуправления Корейской народной армии, заведовать военными спутниками в дальнейшем будет, по-видимому, именно ГРУ. Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны в конце декабря 2022 года распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Пхеньян заявлял, что планирует завершить разработку спутника к апрелю этого года.

https://ria.ru/20230419/kndr-1866221804.html

https://ria.ru/20230419/kndr-1866224526.html

пхеньян

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, корейская народная армия, ким чен ын, ким чен ир, пхеньян, кндр (северная корея), международная морская организация, международный союз электросвязи, южная корея