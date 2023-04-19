Эксперт назвал примерные сроки запуска КНДР военного разведспутника
Эксперт Ким Дон Еп: КНДР может запустить военный разведспутник в период с мая по сентябрь
© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. КНДР может запустить свой военный разведывательный спутник в период с мая по сентябрь, до конца апреля планировалось завершить именно разработку аппарата, что и было, по всей видимости, сделано, рассказал РИА Новости доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Еп.
Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил, что военный разведывательный спутник Северной Кореи по состоянию на апрель уже создан и приказал обеспечить его запуск в установленный срок.
"Северная Корея заявляла, что до конца апреля не запустит военный спутник, а завершит его подготовку – и это было подтверждено в сегодняшнем сообщении. Думаю, что запуск первого разведывательного спутника будет с большой вероятностью осуществлён в промежутке между маем и сентябрем. Чтобы подчеркнуть законный характер запуска спутника будут соблюдены все международные правила и процедуры, включая уведомление о планах запуска международных организаций, такие как Международная морская организация и Международный союз электросвязи. И поскольку спутник военный и разведывательный, то можно предполагать, что будет использовано не стандартное наименование "Кванменсон-5" ("Сияющая звезда" - название предыдущих спутников КНДР и одно из иносказательных имен отца нынешнего лидера Ким Чен Ира – ред.), а мы увидим новое название, связанное с Ким Чен Ыном", - заявил Ким Дон Еп.
Ким Чен Ын вместе с ответственными сотрудниками образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также командного состава управления технической разведки при Главном разведывательном управлении Корейской народной армии посетил 18 апреля Госуправление по освоению космоса. Северокорейский лидер осмотрел Академию космических наук и базу для испытаний в космических условиях.
Как отметил эксперт, учитывая, что северокорейского лидера сопровождали руководящие кадры управления технической разведки Главного разведуправления Корейской народной армии, заведовать военными спутниками в дальнейшем будет, по-видимому, именно ГРУ.
Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны в конце декабря 2022 года распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Пхеньян заявлял, что планирует завершить разработку спутника к апрелю этого года.