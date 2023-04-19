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Эксперт назвал примерные сроки запуска КНДР военного разведспутника - РИА Новости, 19.04.2023
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11:59 19.04.2023 (обновлено: 12:06 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/sputnik-1866277662.html
Эксперт назвал примерные сроки запуска КНДР военного разведспутника
Эксперт назвал примерные сроки запуска КНДР военного разведспутника - РИА Новости, 19.04.2023
Эксперт назвал примерные сроки запуска КНДР военного разведспутника
КНДР может запустить свой военный разведывательный спутник в период с мая по сентябрь, до конца апреля планировалось завершить именно разработку аппарата, что и РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:59
2023-04-19T12:06
в мире
корейская народная армия
ким чен ын
ким чен ир
пхеньян
кндр (северная корея)
международная морская организация
международный союз электросвязи
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СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. КНДР может запустить свой военный разведывательный спутник в период с мая по сентябрь, до конца апреля планировалось завершить именно разработку аппарата, что и было, по всей видимости, сделано, рассказал РИА Новости доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Еп. Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил, что военный разведывательный спутник Северной Кореи по состоянию на апрель уже создан и приказал обеспечить его запуск в установленный срок. "Северная Корея заявляла, что до конца апреля не запустит военный спутник, а завершит его подготовку – и это было подтверждено в сегодняшнем сообщении. Думаю, что запуск первого разведывательного спутника будет с большой вероятностью осуществлён в промежутке между маем и сентябрем. Чтобы подчеркнуть законный характер запуска спутника будут соблюдены все международные правила и процедуры, включая уведомление о планах запуска международных организаций, такие как Международная морская организация и Международный союз электросвязи. И поскольку спутник военный и разведывательный, то можно предполагать, что будет использовано не стандартное наименование "Кванменсон-5" ("Сияющая звезда" - название предыдущих спутников КНДР и одно из иносказательных имен отца нынешнего лидера Ким Чен Ира – ред.), а мы увидим новое название, связанное с Ким Чен Ыном", - заявил Ким Дон Еп. Ким Чен Ын вместе с ответственными сотрудниками образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также командного состава управления технической разведки при Главном разведывательном управлении Корейской народной армии посетил 18 апреля Госуправление по освоению космоса. Северокорейский лидер осмотрел Академию космических наук и базу для испытаний в космических условиях. Как отметил эксперт, учитывая, что северокорейского лидера сопровождали руководящие кадры управления технической разведки Главного разведуправления Корейской народной армии, заведовать военными спутниками в дальнейшем будет, по-видимому, именно ГРУ. Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны в конце декабря 2022 года распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Пхеньян заявлял, что планирует завершить разработку спутника к апрелю этого года.
https://ria.ru/20230419/kndr-1866221804.html
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пхеньян
кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, корейская народная армия, ким чен ын, ким чен ир, пхеньян, кндр (северная корея), международная морская организация, международный союз электросвязи, южная корея
В мире, Корейская народная армия, Ким Чен Ын, Ким Чен Ир, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Международная морская организация, Международный союз электросвязи, Южная Корея
Эксперт назвал примерные сроки запуска КНДР военного разведспутника

Эксперт Ким Дон Еп: КНДР может запустить военный разведспутник в период с мая по сентябрь

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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СЕУЛ, 19 апр – РИА Новости. КНДР может запустить свой военный разведывательный спутник в период с мая по сентябрь, до конца апреля планировалось завершить именно разработку аппарата, что и было, по всей видимости, сделано, рассказал РИА Новости доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Еп.
Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил, что военный разведывательный спутник Северной Кореи по состоянию на апрель уже создан и приказал обеспечить его запуск в установленный срок.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Ким Чен Ын заявил, что КНДР станет мировой космической державой
Вчера, 05:24
"Северная Корея заявляла, что до конца апреля не запустит военный спутник, а завершит его подготовку – и это было подтверждено в сегодняшнем сообщении. Думаю, что запуск первого разведывательного спутника будет с большой вероятностью осуществлён в промежутке между маем и сентябрем. Чтобы подчеркнуть законный характер запуска спутника будут соблюдены все международные правила и процедуры, включая уведомление о планах запуска международных организаций, такие как Международная морская организация и Международный союз электросвязи. И поскольку спутник военный и разведывательный, то можно предполагать, что будет использовано не стандартное наименование "Кванменсон-5" ("Сияющая звезда" - название предыдущих спутников КНДР и одно из иносказательных имен отца нынешнего лидера Ким Чен Ира – ред.), а мы увидим новое название, связанное с Ким Чен Ыном", - заявил Ким Дон Еп.
Ким Чен Ын вместе с ответственными сотрудниками образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также командного состава управления технической разведки при Главном разведывательном управлении Корейской народной армии посетил 18 апреля Госуправление по освоению космоса. Северокорейский лидер осмотрел Академию космических наук и базу для испытаний в космических условиях.
Как отметил эксперт, учитывая, что северокорейского лидера сопровождали руководящие кадры управления технической разведки Главного разведуправления Корейской народной армии, заведовать военными спутниками в дальнейшем будет, по-видимому, именно ГРУ.
Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны в конце декабря 2022 года распорядился в ближайшее время завершить создание первого разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их. Пхеньян заявлял, что планирует завершить разработку спутника к апрелю этого года.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Ким Чен Ын заявил, что военный спутник КНДР уже создан
Вчера, 06:08
 
В миреКорейская народная армияКим Чен ЫнКим Чен ИрПхеньянКНДР (Северная Корея)Международная морская организацияМеждународный союз электросвязиЮжная Корея
 
 
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