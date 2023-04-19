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Гражданин Белоруссии погиб во время сплава по реке на Кубани
Гражданин Белоруссии погиб во время сплава по реке на Кубани - РИА Новости, 19.04.2023
Гражданин Белоруссии погиб во время сплава по реке на Кубани
Гражданин Белоруссии погиб во время сплава по реке Пшеха на Кубани, проводится следствие, сообщили РИА Новости в среду в главном управлении МЧС по... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:25
2023-04-19T19:25
2023-04-19T19:25
происшествия
белоруссия
краснодарский край
апшеронский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Гражданин Белоруссии погиб во время сплава по реке Пшеха на Кубани, проводится следствие, сообщили РИА Новости в среду в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю. В министерстве отметили, что по данному факту проводятся следственные действия.
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происшествия, белоруссия, краснодарский край, апшеронский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Белоруссия, Краснодарский край, Апшеронский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Гражданин Белоруссии погиб во время сплава по реке на Кубани
МЧС: гражданин Белоруссии погиб во время сплава по реке Пшеха на Кубани