https://ria.ru/20230419/splav-1866453432.html

Гражданин Белоруссии погиб во время сплава по реке на Кубани

Гражданин Белоруссии погиб во время сплава по реке на Кубани - РИА Новости, 19.04.2023

Гражданин Белоруссии погиб во время сплава по реке на Кубани

Гражданин Белоруссии погиб во время сплава по реке Пшеха на Кубани, проводится следствие, сообщили РИА Новости в среду в главном управлении МЧС по... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:25

2023-04-19T19:25

2023-04-19T19:25

происшествия

белоруссия

краснодарский край

апшеронский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Гражданин Белоруссии погиб во время сплава по реке Пшеха на Кубани, проводится следствие, сообщили РИА Новости в среду в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю. В министерстве отметили, что по данному факту проводятся следственные действия.

https://ria.ru/20230419/granitsa-1866441696.html

белоруссия

краснодарский край

апшеронский район

россия

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происшествия, белоруссия, краснодарский край, апшеронский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия