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Во Владивостоке спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове - РИА Новости, 19.04.2023
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Хорошие новости
 
04:09 19.04.2023 (обновлено: 10:27 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/spasenie-1866218388.html
Во Владивостоке спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове
Во Владивостоке спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове - РИА Новости, 19.04.2023
Во Владивостоке спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове
Во Владивостоке врачи спасли девушку, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож, сообщила городская клиническая больница № 2. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T04:09
2023-04-19T10:27
хорошие новости
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Во Владивостоке врачи спасли девушку, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож, сообщила городская клиническая больница № 2.Пострадавшую доставила в клинику служба медицины катастроф.Там пояснили, что лезвие вошло в череп на 45 миллиметров, не задев ни одного крупного кровеносного сосуда и жизненно важных отделов головного мозга."Если бы лезвие отклонилось буквально на пару сантиметров в любую сторону, наша пациентка могла скончаться на месте или остаться инвалидом", — сказал нейрохирург Иван Радьков.Операция продлилась менее часа и завершилась успешно. По словам врачей, девушка чувствует себя удовлетворительно.
https://radiosputnik.ria.ru/20230418/opukhol-1866150700.html
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владивосток
Хорошие новости, Владивосток
Во Владивостоке спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове

Врачи владивостокской больницы спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Во Владивостоке врачи спасли девушку, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож, сообщила городская клиническая больница № 2.
Пострадавшую доставила в клинику служба медицины катастроф.
«

"Как оказалось, произошел несчастный случай. Что удивительно, девушка находилась в сознании и даже могла разговаривать", —рассказали в больнице.

Там пояснили, что лезвие вошло в череп на 45 миллиметров, не задев ни одного крупного кровеносного сосуда и жизненно важных отделов головного мозга.
"Если бы лезвие отклонилось буквально на пару сантиметров в любую сторону, наша пациентка могла скончаться на месте или остаться инвалидом", — сказал нейрохирург Иван Радьков.
Операция продлилась менее часа и завершилась успешно. По словам врачей, девушка чувствует себя удовлетворительно.
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