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Во Владивостоке спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове

Во Владивостоке спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове - РИА Новости, 19.04.2023

Во Владивостоке спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове

Во Владивостоке врачи спасли девушку, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож, сообщила городская клиническая больница № 2. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T04:09

2023-04-19T04:09

2023-04-19T10:27

хорошие новости

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Во Владивостоке врачи спасли девушку, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож, сообщила городская клиническая больница № 2.Пострадавшую доставила в клинику служба медицины катастроф.Там пояснили, что лезвие вошло в череп на 45 миллиметров, не задев ни одного крупного кровеносного сосуда и жизненно важных отделов головного мозга."Если бы лезвие отклонилось буквально на пару сантиметров в любую сторону, наша пациентка могла скончаться на месте или остаться инвалидом", — сказал нейрохирург Иван Радьков.Операция продлилась менее часа и завершилась успешно. По словам врачей, девушка чувствует себя удовлетворительно.

https://radiosputnik.ria.ru/20230418/opukhol-1866150700.html

владивосток

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владивосток