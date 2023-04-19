https://ria.ru/20230419/sovetniki-1866088887.html

Советники директоров по воспитанию повысят квалификацию

Советники директоров по воспитанию повысят квалификацию - РИА Новости, 19.04.2023

Советники директоров по воспитанию повысят квалификацию

Шестьсот пятьдесят советников директоров по воспитанию из Астраханской, Белгородской, Иркутской, Челябинской областей, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:00

2023-04-19T08:00

2023-04-19T08:00

год педагога и наставника

общество

московский педагогический государственный университет

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Шестьсот пятьдесят советников директоров по воспитанию из Астраханской, Белгородской, Иркутской, Челябинской областей, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого округа и города Севастополь с 24 по 28 апреля пройдут программу повышения квалификации, сообщили в Московском педагогическом государственном университете.Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" реализуется в Год педагога и наставника по Поручению Президента РФ Владимира Путина, которое он дал в ходе заседания Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Молодежная политика" 22 декабря 2022 года.Организаторами обучения выступают Федеральное государственное бюджетное учреждение "Росдетцентр" и Московский педагогический государственный университет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Слушатели программы посетят лекции экспертов ФГБУ "Росдетцентр", Российского общества "Знание", преподавателей Московского педагогического государственного университета. На занятиях спикеры подробно раскроют темы формирования у детей и молодежи уважения к культурно-историческим традициям российского общества, внедрения современных методов воспитательной работы и цифровых технологий, поддержки творческих инициатив детей. В ходе итоговой аттестации советники директоров презентуют свои проекты."Советник директора по воспитанию играет важную роль в реализации государственной политики в сфере воспитания детей. Это наставники, вдохновляющие на новые открытия, поддерживающие идеи и инициативы детей. Это профессионалы, владеющие передовым опытом, способные адаптировать лучшее для образовательной организации и каждого ребенка, прививать и приумножать любовь и уважение к национальному достоянию России", – отметила директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова."Главная задача советников директоров состоит в том, чтобы создать современное воспитательное пространство, помочь каждому ребенку реализовать его таланты и способности. Воспитывая детей и подростков в духе любви к своей семье, к Родине, уважительного отношения к старшим, готовности прийти на помощь к ближнему, наши специалисты закладывают фундамент будущего России, её процветания и развития. Советники директоров выполняют очень важную роль, поэтому они должны обладать всеми необходимыми профессиональными компетенциями – уметь мотивировать ребят к развитию, выявлять их сильные стороны, строить командную работу, применять современные цифровые и игровые технологии. В ходе программы повышения квалификации они познакомятся с самыми последними воспитательными методиками и обменяются опытом с коллегами", – отметил директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов."Для нашего университета реализация программы подготовки советника по воспитанию ответственная и ценная задача. Накопленный опыт профессорско-преподавательского состава вуза в области подготовки педагогов, вожатых, воспитательной деятельности дают нам возможность транслировать традиционные и передовые технологии работы с детьми и молодежью. Мы рады принять участников обучения в столице нашей Родины, уверены, что полученные знания и практические навыки будут реализованы в жизни школ, колледжей и техникумов", – рассказала проректор по связям с общественностью МПГУ Татьяна Владимирова.В МПГУ в ближайшее время запланировано очное обучение ещё 1300 советников директоров по воспитанию из разных регионов страны. Всего в Год педагога и наставника обучение пройдут более 10 000 советников в Центре знаний "Машук", Всероссийском детском центре "Океан", Международном детском центре "Артек" и в педагогических вузах Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московский педагогический государственный университет, сн_образование, социальный навигатор