https://ria.ru/20230419/sotsseti-1866397823.html
Россиянам рассказали, чем опасны американские социальные сети
Россиянам рассказали, чем опасны американские социальные сети - РИА Новости, 19.04.2023
Россиянам рассказали, чем опасны американские социальные сети
Использование доллара США и почтовых серверов или мессенджеров с американской "пропиской" может легко стать основанием для уголовного преследования со стороны... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:00
2023-04-19T17:00
2023-04-19T17:00
технологии
сша
константин косачев
совет федерации рф
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Использование доллара США и почтовых серверов или мессенджеров с американской "пропиской" может легко стать основанием для уголовного преследования со стороны Вашингтона, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Использование и доллара США, и почтовых серверов/мессенджеров с американской "пропиской" может легко стать основанием для уголовного преследования из-за океана", - отметил законодатель. По его словам, юристам хорошо известно, что механизм экстерриториального действия законодательства США основывается на так называемом принципе "минимального контакта" или "длинной руки" (long-arm statutes). Это, в свою очередь, приводит к установлению американской юрисдикции для преследования любых физических и юридических лиц из любых стран. "Для такого преследования до сих пор было необходимо наличие реальной связи правоотношения с территорией США (например, ведение бизнеса в этой стране). Но с некоторых пор американцы постоянно понижают порог для применения этого принципа, делая свою юрисдикцию просто-напросто опасной с точки зрения правовых рисков", - отметил Косачев. Он напомнил, что в последние годы даже сам факт использования в международных сделках доллара США, равно как и проведение расчетов через американские банки, является достаточным основанием для распространения на участников таких сделок юрисдикции США с возможностью применять против неугодных лиц различные санкции: от штрафов до тюремного заключения. "Еще более опасными в глобальном масштабе являются попытки устанавливать критерий "минимального контакта", когда человек просто использует американские социальные сети. В этой связи показательны нормы закона США "О правомерном использовании данных за рубежом" (Cloud act 2018). В этом акте есть два ключевых положения, облегчающих доступ правоохранительным органам США к персональным данным", - отметил Косачев. В частности, это возможность властей обязать сетевиков выдать персональные данные пользователей по всему миру, при этом сами IT-компании не могут отказать в предоставлении данных, даже если это запрещено законодательством другой страны. Кроме того, это возможность президента и генпрокуратуры США запросить информацию в других странах в рамках особых соглашений по обмену данными. "Закон позволяет инициировать заключение таких соглашений с любыми странами даже без одобрения Конгресса, то есть скрытно", - уточнил политик. Таким образом любой участник внешнеэкономической деятельности может попасть под действие и других законов США, имеющих экстерриториальный эффект: закон о борьбе с терроризмом 2001 года (Patriotic act), закон о сохраненных проводных и электронных сообщениях (Stored Communications Act), закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и другие, добавил законодатель. "Иными словами: осуществили сделку (неважно с кем) в долларах и/или даже только договорились о такой сделке через сервер с расширением .com - вы попали в сети. Причем не в рыболовные", - отметил Косачев. По его словам, американская юрисдикция стала опасной юридической ловушкой в глобальном масштабе. "Вот почему столь важно вместе с союзниками и партнерами проводить политику на укрепление собственного суверенитета, заблаговременно разрывая опасные и непредсказуемые зависимости от США с их экстерриториальностью карательной системы", - заключил Косачев.
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технологии, сша, константин косачев, совет федерации рф, вашингтон (штат)
Технологии, США, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Вашингтон (штат)
Россиянам рассказали, чем опасны американские социальные сети
Косачев: использование соцсетей США может привести к преследованию со стороны Вашингтона
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости.
Использование доллара США и почтовых серверов или мессенджеров с американской "пропиской" может легко стать основанием для уголовного преследования со стороны Вашингтона, написал в своем телеграм-канале
вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Использование и доллара США, и почтовых серверов/мессенджеров с американской "пропиской" может легко стать основанием для уголовного преследования из-за океана", - отметил законодатель.
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По его словам, юристам хорошо известно, что механизм экстерриториального действия законодательства США основывается на так называемом принципе "минимального контакта" или "длинной руки" (long-arm statutes). Это, в свою очередь, приводит к установлению американской юрисдикции для преследования любых физических и юридических лиц из любых стран.
"Для такого преследования до сих пор было необходимо наличие реальной связи правоотношения с территорией США (например, ведение бизнеса в этой стране). Но с некоторых пор американцы постоянно понижают порог для применения этого принципа, делая свою юрисдикцию просто-напросто опасной с точки зрения правовых рисков", - отметил Косачев.
Он напомнил, что в последние годы даже сам факт использования в международных сделках доллара США, равно как и проведение расчетов через американские банки, является достаточным основанием для распространения на участников таких сделок юрисдикции США с возможностью применять против неугодных лиц различные санкции: от штрафов до тюремного заключения.
"Еще более опасными в глобальном масштабе являются попытки устанавливать критерий "минимального контакта", когда человек просто использует американские социальные сети. В этой связи показательны нормы закона США "О правомерном использовании данных за рубежом" (Cloud act 2018). В этом акте есть два ключевых положения, облегчающих доступ правоохранительным органам США к персональным данным", - отметил Косачев.
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В частности, это возможность властей обязать сетевиков выдать персональные данные пользователей по всему миру, при этом сами IT-компании не могут отказать в предоставлении данных, даже если это запрещено законодательством другой страны.
Кроме того, это возможность президента и генпрокуратуры США запросить информацию в других странах в рамках особых соглашений по обмену данными. "Закон позволяет инициировать заключение таких соглашений с любыми странами даже без одобрения Конгресса, то есть скрытно", - уточнил политик.
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Таким образом любой участник внешнеэкономической деятельности может попасть под действие и других законов США, имеющих экстерриториальный эффект: закон о борьбе с терроризмом 2001 года (Patriotic act), закон о сохраненных проводных и электронных сообщениях (Stored Communications Act), закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и другие, добавил законодатель.
"Иными словами: осуществили сделку (неважно с кем) в долларах и/или даже только договорились о такой сделке через сервер с расширением .com - вы попали в сети. Причем не в рыболовные", - отметил Косачев.
По его словам, американская юрисдикция стала опасной юридической ловушкой в глобальном масштабе. "Вот почему столь важно вместе с союзниками и партнерами проводить политику на укрепление собственного суверенитета, заблаговременно разрывая опасные и непредсказуемые зависимости от США с их экстерриториальностью карательной системы", - заключил Косачев.
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