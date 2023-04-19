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Глава офиса Зеленского удалил сообщение о работе украинской ПВО над Киевом

Глава офиса Зеленского удалил сообщение о работе украинской ПВО над Киевом - РИА Новости, 19.04.2023

Глава офиса Зеленского удалил сообщение о работе украинской ПВО над Киевом

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что таинственная вспышка в небе над Киевом является результатом работы украинской ПВО, однако вскоре... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T23:23

2023-04-19T23:23

2023-04-19T23:34

в мире

киев

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что таинственная вспышка в небе над Киевом является результатом работы украинской ПВО, однако вскоре удалил сообщение. Вечером в среду в небе над Киевом и областью была замечена яркая вспышка неизвестного происхождения, местные СМИ сообщали о взрывах в небе, публиковали видео падения светящегося объекта. Спустя несколько минут после сообщений об "НЛО" в регионе объявили воздушную тревогу. "Не переживайте насчет НЛО. Это наша ПВО", - отметил в телеграм-канале Ермак, но позднее удалил это сообщение. После удаления оригинальной публикации Ермак в новом сообщении в своем аккаунте в Telegram призвал граждан ждать официальной информации от воздушных сил Украины.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский