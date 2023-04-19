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Глава офиса Зеленского удалил сообщение о работе украинской ПВО над Киевом - РИА Новости, 19.04.2023
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23:23 19.04.2023 (обновлено: 23:34 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/soobschenie-1866485961.html
Глава офиса Зеленского удалил сообщение о работе украинской ПВО над Киевом
Глава офиса Зеленского удалил сообщение о работе украинской ПВО над Киевом - РИА Новости, 19.04.2023
Глава офиса Зеленского удалил сообщение о работе украинской ПВО над Киевом
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что таинственная вспышка в небе над Киевом является результатом работы украинской ПВО, однако вскоре... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:23
2023-04-19T23:34
в мире
киев
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что таинственная вспышка в небе над Киевом является результатом работы украинской ПВО, однако вскоре удалил сообщение. Вечером в среду в небе над Киевом и областью была замечена яркая вспышка неизвестного происхождения, местные СМИ сообщали о взрывах в небе, публиковали видео падения светящегося объекта. Спустя несколько минут после сообщений об "НЛО" в регионе объявили воздушную тревогу. "Не переживайте насчет НЛО. Это наша ПВО", - отметил в телеграм-канале Ермак, но позднее удалил это сообщение. После удаления оригинальной публикации Ермак в новом сообщении в своем аккаунте в Telegram призвал граждан ждать официальной информации от воздушных сил Украины.
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в мире, киев, украина, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский
Глава офиса Зеленского удалил сообщение о работе украинской ПВО над Киевом

Глава офиса Зеленского удалил сообщение, где приписал вспышку над Киевом украинской ПВО

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на ночной Киев
Вид на ночной Киев - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что таинственная вспышка в небе над Киевом является результатом работы украинской ПВО, однако вскоре удалил сообщение.
Вечером в среду в небе над Киевом и областью была замечена яркая вспышка неизвестного происхождения, местные СМИ сообщали о взрывах в небе, публиковали видео падения светящегося объекта. Спустя несколько минут после сообщений об "НЛО" в регионе объявили воздушную тревогу.
"Не переживайте насчет НЛО. Это наша ПВО", - отметил в телеграм-канале Ермак, но позднее удалил это сообщение.
После удаления оригинальной публикации Ермак в новом сообщении в своем аккаунте в Telegram призвал граждан ждать официальной информации от воздушных сил Украины.
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