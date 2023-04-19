https://ria.ru/20230419/soft-1866468937.html

В Минцифры рассказали о мотивации фирм по переходу на отечественный софт

В Минцифры рассказали о мотивации фирм по переходу на отечественный софт - РИА Новости, 19.04.2023

В Минцифры рассказали о мотивации фирм по переходу на отечественный софт

Крупные российские компании немного успокоились, понимая, что у них остался весь набор зарубежного софта и супермотивация перехода на отечественные решения у... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T21:01

2023-04-19T21:01

2023-04-19T21:05

экономика

максут шадаев

россия

технологии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупные российские компании немного успокоились, понимая, что у них остался весь набор зарубежного софта и супермотивация перехода на отечественные решения у них немного уменьшается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Мы сейчас видим тенденцию, которая нас немножко пугает: крупные компании после первой панической атаки все немного выдохнули, успокоились, что у них весь набор зарубежного софта остался, что они его отлицензировали, и в общем, можно спокойно продолжать работать. И супермотивация по переходу на российский софт у них, как мы видим, немножко уменьшается. Чем больше времени подходит, тем меньше мотивация. Поэтому здесь нам надо эту историю всё время поддерживать", - сказал Шадаев в ходе выступления на собрании АРПП "Отечественный софт". В 2022 году ряд западных производителей ПО, среди которых Microsoft, SAP, Oracle объявили об уходе или о приостановке работы в России.

https://ria.ru/20220330/po-1780921950.html

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экономика, максут шадаев, россия, технологии