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В Минцифры рассказали о мотивации фирм по переходу на отечественный софт - РИА Новости, 19.04.2023
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21:01 19.04.2023 (обновлено: 21:05 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/soft-1866468937.html
В Минцифры рассказали о мотивации фирм по переходу на отечественный софт
В Минцифры рассказали о мотивации фирм по переходу на отечественный софт - РИА Новости, 19.04.2023
В Минцифры рассказали о мотивации фирм по переходу на отечественный софт
Крупные российские компании немного успокоились, понимая, что у них остался весь набор зарубежного софта и супермотивация перехода на отечественные решения у... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T21:01
2023-04-19T21:05
экономика
максут шадаев
россия
технологии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупные российские компании немного успокоились, понимая, что у них остался весь набор зарубежного софта и супермотивация перехода на отечественные решения у них немного уменьшается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Мы сейчас видим тенденцию, которая нас немножко пугает: крупные компании после первой панической атаки все немного выдохнули, успокоились, что у них весь набор зарубежного софта остался, что они его отлицензировали, и в общем, можно спокойно продолжать работать. И супермотивация по переходу на российский софт у них, как мы видим, немножко уменьшается. Чем больше времени подходит, тем меньше мотивация. Поэтому здесь нам надо эту историю всё время поддерживать", - сказал Шадаев в ходе выступления на собрании АРПП "Отечественный софт". В 2022 году ряд западных производителей ПО, среди которых Microsoft, SAP, Oracle объявили об уходе или о приостановке работы в России.
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экономика, максут шадаев, россия, технологии
Экономика, Максут Шадаев, Россия, Технологии
В Минцифры рассказали о мотивации фирм по переходу на отечественный софт

Минцифры: супермотивация компаний переходить на российский софт немного уменьшается

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Крупные российские компании немного успокоились, понимая, что у них остался весь набор зарубежного софта и супермотивация перехода на отечественные решения у них немного уменьшается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Мы сейчас видим тенденцию, которая нас немножко пугает: крупные компании после первой панической атаки все немного выдохнули, успокоились, что у них весь набор зарубежного софта остался, что они его отлицензировали, и в общем, можно спокойно продолжать работать. И супермотивация по переходу на российский софт у них, как мы видим, немножко уменьшается. Чем больше времени подходит, тем меньше мотивация. Поэтому здесь нам надо эту историю всё время поддерживать", - сказал Шадаев в ходе выступления на собрании АРПП "Отечественный софт".
В 2022 году ряд западных производителей ПО, среди которых Microsoft, SAP, Oracle объявили об уходе или о приостановке работы в России.
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ЭкономикаМаксут ШадаевРоссияТехнологии
 
 
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