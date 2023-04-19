https://ria.ru/20230419/sobaki-1866226206.html

В Чите ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак

В Чите ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак - РИА Новости, 19.04.2023

В Чите ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак

Администрация Читы ввела режим повышенной готовности из-за участившихся случаев нападения собак, сообщается в телеграм-канале правительства Забайкальского края. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:00

2023-04-19T07:00

2023-04-19T07:00

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забайкальский край

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ЧИТА, 19 апр - РИА Новости. Администрация Читы ввела режим повышенной готовности из-за участившихся случаев нападения собак, сообщается в телеграм-канале правительства Забайкальского края. Ранее в Чите стая собак напала на мальчика. Его госпитализировали в среднетяжелом состоянии. "Режим повышенной готовности ввели в Чите в связи с участившимися случаями нападения бездомных собак… Постановление о вводе режима повышенной готовности предписывает всем районам Читы усилить мониторинг ситуации с бродячими собаками, а также проконтролировать владельцев на соблюдение правил содержания домашних животных", - говорится в сообщении. Постановление подписал и. о. руководителя администрации Читы Андрей Гренишин. Уточняется, что читинцы должны соблюдать меры предосторожности, не отправлять маленьких детей и пенсионеров на улицы без сопровождения. Домашних собак необходимо выгуливать строго на поводке и в наморднике. Животные не должны иметь возможность свободно покидать территорию частных хозяйств.

https://ria.ru/20230418/sobaka-1866138986.html

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