https://ria.ru/20230419/smersh-1866218891.html

Историк рассказал, что вынудило Сталина создать контрразведку "Смерш"

Историк рассказал, что вынудило Сталина создать контрразведку "Смерш" - РИА Новости, 19.04.2023

Историк рассказал, что вынудило Сталина создать контрразведку "Смерш"

Решение о создании советской военной контрразведки "Смерш" весной 1943 года было вынужденным, его обусловили неудачи Красной армии, ставившие под сомнение исход РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T04:25

2023-04-19T04:25

2023-04-19T05:20

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Решение о создании советской военной контрразведки "Смерш" весной 1943 года было вынужденным, его обусловили неудачи Красной армии, ставившие под сомнение исход предстоявшей летней кампании, последующая победа в Курской битве, окончательно переломившая ход Великой Отечественной войны в пользу СССР, состоялась во многом благодаря "Смершу", считает генерал-лейтенант ФСБ России в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.В среду исполняется 80 лет со дня создания "Смерша", считающегося специалистами лучшей спецслужбой времен Второй мировой войны."Победа в Сталинградской битве вселила в наши войска, и, прежде всего, в высший командный состав, уверенность в возможности наращивания наступательных действий. Оснований к этому виделось немало, вот только реальность оказалась заметно иной. Я считаю, что решающим фактором, повлиявшим на решение руководства советского государства создать "Смерш", стали неудачи, постигшие Красную армию в марте 1943 года", - сказал Зданович в интервью РИА Новости.Прежде всего, речь идет о провале Харьковской наступательной операции, начатой в феврале 1943 года, отметил историк спецслужб."Она поначалу развивалась успешно. Наши войска освободили Курск, Белгород, затем и сам Харьков. Вот только командование Воронежского и Юго-Западного фронтов, чьи армии участвовали в той операции, допустило ошибки в оценке обстановки. А в Москве Ставка Верховного главнокомандования, не имея полные данные о ситуации на фронте, не скорректировала решение командующих на продолжение наступления, темпы которого уже резко замедлились", - отметил Зданович.В результате армиям Воронежского фронта, исчерпавшим свои возможности и не имевшим резервов, пришлось сначала перейти к обороне, а затем вновь оставить Харьков, Белгород и другие населенные пункты. В итоге к концу марта 1943 года советские войска отошли назад на 100-150 километров."Я считаю, что этот повторный харьковский провал произвел на Сталина очень сильное впечатление и побудил к решительным действиям", - сказал Зданович.Реформа органов советской военной контрразведки последовала вскоре. Постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш". Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!". Причем "Смерш" подчинялся лично Сталину, как народному комиссару обороны СССР.По словам Здановича, новая спецслужба была избавлена от контроля каких-либо других органов и направляла информацию лично Сталину, тем самым гарантировалось, что необходимые сведения поступят Верховному главнокомандующему без каких-либо искажений."В целом, в середине весны 1943 года была сформирована новая система органов военной контрразведки, охватившая всю Красную армию", - добавил собеседник агентства.Свою высокую эффективность "Смерш" продемонстрировал очень скоро. "Исключительно велика заслуга "Смерша" в победе нашей армии в Курской битве. Именно тогда, после успешной летней кампании 1943 года, произошел окончательный перелом хода войны в пользу Красной армии", - подчеркнул Зданович.Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, также участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.

https://ria.ru/20230419/smersh-1866217950.html

https://ria.ru/20230419/smersh-1866216865.html

https://ria.ru/20230419/smersh-1866216368.html

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