https://ria.ru/20230419/smersh-1866213848.html

Обнародованы архивы о зверствах латышских эсэсовцев над советскими пленными

Обнародованы архивы о зверствах латышских эсэсовцев над советскими пленными - РИА Новости, 19.04.2023

Обнародованы архивы о зверствах латышских эсэсовцев над советскими пленными

Члены Латышского легиона СС в годы Великой Отечественной войны зверски убивали пленных бойцов и офицеров Красной армии, вырезая у них звезды на лбу и выкалывая... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T02:14

2023-04-19T02:14

2023-04-19T02:14

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Члены Латышского легиона СС в годы Великой Отечественной войны зверски убивали пленных бойцов и офицеров Красной армии, вырезая у них звезды на лбу и выкалывая глаза – об этом свидетельствуют архивные документы советской военной контрразведки "Смерш". В среду исполняется 80 лет со дня создания "Смерша". В сборнике "Смерш". 1943-1945. Главные и оперативные документы", выпущенном к юбилею издательским домом "Комсомольская правда", собраны уникальные, недавно рассекреченные оперативные документы из государственных и ведомственных архивов, в том числе ФСБ России, которые характеризуют повседневную работу сотрудников "Смерша" по выявлению шпионов, диверсантов, террористов и предателей родины. Среди этих документов – специальное сообщение "Об издевательствах немцев и их пособников из латышских частей СС над советскими военнопленными" от 18 августа 1944 года, направленное начальником управления "Смерша" 2-го Прибалтийского фронта Николаем Железниковым в Москву руководителю "Смерша" Виктору Абакумову. Согласно сообщению, в ночь на 6 августа 1944 года 65-й Гвардейский стрелковый полк 22-й Гвардейской стрелковой дивизии проводил наступательную операцию в районе деревни Бобрыни на территории Латвийской ССР. "Немцы и латыши из дивизии СС обошли боевые порядки гвардейцев, напали на них с тыла и отрезали небольшую группу советских солдат и офицеров от своих подразделений. При этом во время боя из группы было ранено 43 бойца и командира, которые, ввиду создавшейся тяжелой обстановки, не могли быть эвакуированы и захвачены немцами. Захватив пленных, немецкие мерзавцы устроили над ними кровавую расправу", - писал Железников. Далее он привел примеры этих зверств. "Рядовому Караулову Н.К., младшему сержанту Корсакову Я.П. и гвардии лейтенанту Богданову Е.Р. немцы и предатели из латышских частей СС выкололи глаза и нанесли во многих местах ножевые ранения. Гвардии лейтенантам Кагановичу и Косьмину они вырезали на лбу звезды, выкрутили ноги и выбили сапогами зубы. Санинструктору Сухановой А.А. и другим трем санитаркам вырезали груди, выкрутили ноги, руки и нанесли множество ножевых ран. Зверски замучены рядовые Егоров Ф.Е., Сатыбатынов, Антоненко А.Н., Плотников П.Н. и старшина Афанасьев", - отмечал Железников. По его словам, никто из раненных, захваченных немцами и латышскими эсэсовцами, "не избег пыток и мучительных издевательств". "По имеющимся данным, зверская расправа над раненными советскими бойцами и офицерами, была произведена солдатами и офицерами одного из батальонов 43-го стрелкового полка 19-й латышской дивизии СС", - сообщал Железников. Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. В целом, под Латышским легионом СС следует понимать соединение войск СС непостоянного характера, в состав которого в разные периоды времени входили все латышские формирования в составе СС и полиции, включая латышские полицейские батальоны, а также 15-ю и 19-ю латышские добровольческие дивизии Ваффен СС. К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (оба - Новгородская область). В 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида в указанных населенных пунктах в 1941-1943 годах. Солецкий районный суд Новгородской области 27 октября 2020 года признал массовые убийства, совершенные в районе Жестяной Горки, геноцидом, то есть преступлением, не имеющем срока давности. Установление судом данного факта, имеющего юридическое значение, делает возможным проведение СК РФ полноценного расследования данного преступления и розыска преступников, некоторые из которых могут еще быть живы. В Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона СС. Каждый год в этот день в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России. Постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш". Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!" Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.

https://radiosputnik.ria.ru/20230126/zhuravlev-1847657560.html

https://ria.ru/20230419/smersh-1866210275.html

https://ria.ru/20230227/rvio-1854471050.html

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россия, германия, латвия, генрих гиммлер, следственный комитет россии (ск рф), фсб