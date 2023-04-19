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"Смерш" во время войны арестовал почти 630 тысяч шпионов и "вражеских лиц" - РИА Новости, 19.04.2023
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00:37 19.04.2023 (обновлено: 00:46 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/smersh-1866207987.html
"Смерш" во время войны арестовал почти 630 тысяч шпионов и "вражеских лиц"
"Смерш" во время войны арестовал почти 630 тысяч шпионов и "вражеских лиц" - РИА Новости, 19.04.2023
"Смерш" во время войны арестовал почти 630 тысяч шпионов и "вражеских лиц"
Советская военная контрразведка "Смерш" за два года своей работы в Великую Отечественную войну, с апреля 1943-го по май 1945-го, арестовала почти 630 тысяч... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T00:37
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" за два года своей работы в Великую Отечественную войну, с апреля 1943-го по май 1945-го, арестовала почти 630 тысяч шпионов, диверсантов, террористов, предателей, дезертиров, участников антисоветских организаций – справка с этими данными опубликована в новом сборнике "Смерш". 1943-1945. Главные и оперативные документы". В среду исполняется 80 лет со дня создания "Смерша". В книге, выпущенной издательским домом "Комсомольская правда", собраны уникальные, недавно рассекреченные оперативные документы из государственных и ведомственных архивов, в том числе ФСБ России, которые характеризуют повседневную работу сотрудников "Смерша" по выявлению шпионов, диверсантов, террористов и предателей родины. Справка "о количестве арестованных Главным управлением контрразведки "Смерш" и подчиненных ему органов за время Отечественной войны по 10 мая 1945 г." была составлена в 1952 году в 3-м управлении (военная контрразведка) министерства государственной безопасности СССР. Согласно справке, всего за тот срок было арестовано, среди прочих, 33 497 шпионов, 3 553 диверсанта, 6 447 террористов, 4 493 "повстанцев и политбандитов", 105 838 изменников родине, 120 983 участника антисоветских организаций и групп, 135 392 дезертира и членовредителя, 11 780 трусов и распространителей провокационных слухов. Всего – 627 636 человек. Исходя из хронологии, в эту статистику формально не попадал один из крупнейших успехов "Смерша" - арест предателя генерала Андрея Власова, возглавлявшего "Русскую освободительную армию", комплектовавшуюся гитлеровцами из числа изменников родины, в том числе карателями. "Смершевцы" взяли Власова 12 мая 1945-го на территории Чехословакии. 1 августа 1946 года Власова и некоторых его подельников повесили в Москве по приговору Военной коллеги Верховного суда СССР. В новый сборник включена фотокопия сообщения начальника "Смерша" Виктора Абакумова на имя наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии о задержании Власова и его доставке в Москву "под усиленной охраной в Главное управление "Смерш". Постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш". Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!" Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков. Вопреки фейкам о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.
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ссср, москва, россия, лаврентий берия, фсб
СССР, Москва, Россия, Лаврентий Берия, ФСБ
"Смерш" во время войны арестовал почти 630 тысяч шпионов и "вражеских лиц"

Контрразведка "Смерш" во время войны арестовала почти 630 тысяч шпионов и "вражеских лиц"

© Фото : public domainУдостоверение СМЕРШ, 1943 год
Удостоверение СМЕРШ, 1943 год - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : public domain
Удостоверение СМЕРШ, 1943 год. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" за два года своей работы в Великую Отечественную войну, с апреля 1943-го по май 1945-го, арестовала почти 630 тысяч шпионов, диверсантов, террористов, предателей, дезертиров, участников антисоветских организаций – справка с этими данными опубликована в новом сборнике "Смерш". 1943-1945. Главные и оперативные документы".
В среду исполняется 80 лет со дня создания "Смерша". В книге, выпущенной издательским домом "Комсомольская правда", собраны уникальные, недавно рассекреченные оперативные документы из государственных и ведомственных архивов, в том числе ФСБ России, которые характеризуют повседневную работу сотрудников "Смерша" по выявлению шпионов, диверсантов, террористов и предателей родины.
Справка "о количестве арестованных Главным управлением контрразведки "Смерш" и подчиненных ему органов за время Отечественной войны по 10 мая 1945 г." была составлена в 1952 году в 3-м управлении (военная контрразведка) министерства государственной безопасности СССР.
Согласно справке, всего за тот срок было арестовано, среди прочих, 33 497 шпионов, 3 553 диверсанта, 6 447 террористов, 4 493 "повстанцев и политбандитов", 105 838 изменников родине, 120 983 участника антисоветских организаций и групп, 135 392 дезертира и членовредителя, 11 780 трусов и распространителей провокационных слухов. Всего – 627 636 человек.
Исходя из хронологии, в эту статистику формально не попадал один из крупнейших успехов "Смерша" - арест предателя генерала Андрея Власова, возглавлявшего "Русскую освободительную армию", комплектовавшуюся гитлеровцами из числа изменников родины, в том числе карателями. "Смершевцы" взяли Власова 12 мая 1945-го на территории Чехословакии. 1 августа 1946 года Власова и некоторых его подельников повесили в Москве по приговору Военной коллеги Верховного суда СССР. В новый сборник включена фотокопия сообщения начальника "Смерша" Виктора Абакумова на имя наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии о задержании Власова и его доставке в Москву "под усиленной охраной в Главное управление "Смерш".
Постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш". Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!"
Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии.
Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков.
Вопреки фейкам о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, так же с ними шли в атаку и так же гибли. И количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.
Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Депутат Журавлев предложил вернуть Смерш
26 января, 17:05
 
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