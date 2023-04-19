https://ria.ru/20230419/smersh-1865818163.html

История создания и деятельность военной контрразведки "СМЕРШ"

История создания и деятельность военной контрразведки "СМЕРШ" - РИА Новости, 19.04.2023

История создания и деятельность военной контрразведки "СМЕРШ"

Военная контрразведка, занимающаяся защитой вооруженных сил и других войск от иностранных органов, в Советской России была создана в 1918 году как Особый отдел... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T03:11

2023-04-19T03:11

2023-04-19T03:12

справки

ссср

германия

россия

иосиф сталин (джугашвили)

лаврентий берия

советская россия

организация украинских националистов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839167309_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f896720f2ac1d3da2056fe8759ac8786.jpg

Военная контрразведка, занимающаяся защитой вооруженных сил и других войск от иностранных органов, в Советской России была создана в 1918 году как Особый отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии. Впоследствии ее названия менялись не раз. В начале Великой Отечественной войны (1941-1945) военной контрразведкой занимались особые отделы при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) СССР, которые возглавляло Управление особых отделов НКВД во главе с Виктором Абакумовым. Весной 1943 года, когда итоги Сталинградской битвы окончательно развеяли миф о непобедимости германской армии и создали условия для стратегического наступления Красной Армии, а противник, не смирившись с этим, наращивал активность в подготовке и заброске агентов за линию фронта, была проведена реорганизация органов военной контрразведки, чтобы максимально приблизить их к решению насущных задач, стоявших перед военным командованием. Создание нового органа, получившего название "СМЕРШ" (расшифровывалось как "смерть шпионам"), шло под непосредственным контролем Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.19 апреля 1943 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР Управление особых отделов НКВД СССР было преобразовано в Главное управление контрразведки "СМЕРШ" и передано в Народный комиссариат обороны (НКО) СССР. Начальником Главного управления контрразведки (ГУКР) назначили Виктора Абакумова. Одновременно на базе 9-го (морского) отдела Управления особых отделов НКВД было создано подразделение "СМЕРШ" на флоте – Управление контрразведки Народного комиссариата Военно-морского флота СССР, которое возглавил комиссар госбезопасности Петр Гладков. 15 мая 1943 года на основе бывшего 6‑го отдела Управления особых отделов НКВД был организован Отдел контрразведки "СМЕРШ" НКВД СССР, который обеспечивал безопасность учреждений НКВД и местной противовоздушной обороны, а также осуществлял оперативное обеспечение пограничных, внутренних, конвойных и других войск НКВД. Его начальником стал комиссар госбезопасности Семен Юхимович. Главное управление контрразведки "СМЕРШ" Наркомата обороны подчинялось напрямую Иосифу Сталину, как наркому обороны, Управление контрразведки Наркомата военно-морского флота – наркому флота адмиралу Николаю Кузнецову, а отдел контрразведки "СМЕРШ" в Наркомате внутренних дел – наркому Лаврентию Берии. То есть были созданы три параллельных органа. Постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) от 21 апреля 1943 года было утверждено Положение о Главном управлении контрразведки "СМЕРШ" Наркомата обороны СССР, в соответствии с которым основные задачи органов Главного управления контрразведки заключались в борьбе со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной Армии, принятии через командование необходимых оперативных и иных мер к созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта, борьбе с предательством и изменой Родине в частях и учреждениях армии, с дезертирством и членовредительством на фронтах, проверке военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении, а также в выполнении специальных заданий наркома обороны СССР. Кроме того, "СМЕРШ" должен был вовремя выявлять факты, способные отрицательно влиять на проведение военных операций, в числе которых недостатки в планировании боевых действий, а также в обеспечении действующих частей армии и флота техникой, вооружением, продовольствием и обмундированием.Структура Главного управления контрразведки "СМЕРШ" отражала основные направления его деятельности. В систему его подразделений входили управления контрразведки фронтов, отделы контрразведки армий, корпусов, дивизий, бригад, военных округов, гарнизонов укрепрайонов. Постановлением ГКО от 31 мая 1946 года было утверждено Положение об Управлении контрразведки "СМЕРШ" Наркомата ВМФ с введением схожей структуры. Система подразделений Управления контрразведки "СМЕРШ" Наркомата ВМФ включала управления контрразведки флотов и отделы контрразведки флотилий. Управление всеми органами "СМЕРШ" было строго централизовано: каждое подразделение подчинялось только своим вышестоящим органам и было независимым от военного командования. В целях конспирации сотрудникам всех трех ведомств "СМЕРШ" надлежало носить форму одежды и знаки различия воинских частей и соединений, при которых они несли службу. В соответствии с условиями военного времени органы контрразведки "СМЕРШ" наделялись широкими правами и полномочиями. Военные контрразведчики могли проводить выемки, обыски и аресты военнослужащих Красной Армии, а также связанных с ними гражданских лиц, подозревавшихся в преступной деятельности. Все производимые сотрудниками "СМЕРШ" аресты военнослужащих в обязательном порядке согласовывались с Военными советами армии или фронта, для ареста высшего состава требовались санкции наркомов обороны, ВМФ и НКВД. Задержание рядовых военнослужащих и младшего начсостава в экстренных случаях могло проводиться контрразведчиками без предварительного согласования. Однако органы "СМЕРШ" не могли приговорить кого-либо к тюремному заключению или расстрелу, так как не являлись судебными органами. Они вели дознания и следствия, а приговоры выносил военный трибунал или особое совещание при НКВД. Но все же в первую очередь подразделения "СМЕРШ" должны были противостоять диверсионной и разведывательной деятельности врага. Главными их противниками были германская служба разведки и контрразведки "Абвер", полевая жандармерия, Главное управление имперской безопасности Германии (РСХА), а также финская, японская и румынская военные разведки. Созданием военной контрразведки "СМЕРШ" руководство СССР организовало эшелонированную оборону, противостоящую отлаженной и беспощадной германской "машине" шпионажа и диверсий. Ежедневно военной контрразведкой проводилась скрупулезная работа по выявлению и ликвидации вражеской агентуры, диверсионных и террористических групп. Осуществлялись сбор, обработка и анализ информации, получаемой из многочисленных разведшкол "Абвера", занимавшихся подготовкой шпионов, диверсантов, террористов. За достаточно короткий срок при реализации "зафронтовых мероприятий" "смершевцам" удалось создать надежные оперативные позиции в германских армейских разведструктурах и школах подготовки агентуры, разоблачить многих вражеских диверсантов и перевербовать шпионов, наладить действенные каналы продвижения дезинформации и укрепить систему контрразведывательного обеспечения операций Красной Армии. Только с 1 октября 1943 года по 1 мая 1944 года органами "СМЕРШа" было переброшено в тыл противника 345 агентов, включая 50 перевербованных вражеских разведчиков и диверсантов. Зафронтовая агентура представила информацию на 620 официальных сотрудников германских разведорганов и на 1103 их агента. При этом немецким спецслужбам не удалось приобрести ни одного агента из числа сотрудников "СМЕРШ", а также в штабах и иных органах военного управления. В 1944-1945 годах советским военным контрразведчикам удалось не только парализовать подрывную работу германских спецслужб по всем ее линиям, но и перехватить инициативу. Для этого активно использовались радиоигры с противником, проводившиеся сотрудниками "СМЕРШ" с помощью захваченных и перевербованных вражеских агентов, передававших умело подготовленную и выверенную дезинформацию. Всего же за годы Великой Отечественной войны органы советской контрразведки осуществили 183 радиоигры, во многих из них фашисты до конца войны не подозревали, что имеют дело не со своей агентурой, а с советской контрразведкой."СМЕРШ" занимался проведением крупных чекистско-войсковых операций, в частности, прочесыванием военных гарнизонов, населенных пунктов, с прилегающими к ним лесными массивами, осмотром нежилых помещений, тысяч заброшенных землянок, складов, схронов. В ходе таких зачисток, как правило, задерживалось большое число людей без документов, дезертиров, а также военнослужащих, имевших на руках документы с признаками их изготовления в немецких разведслужбах. О высокой эффективности деятельности "СМЕРШ" по обезвреживанию вражеских разведчиков, диверсантов и их агентов говорят такие цифры: если к середине Великой Отечественной войны в прифронтовой полосе военная контрразведка выявляла и задерживала до 60% таких лиц, то к 1945 году это число выросло до 85%. Активно работали флотские военные контрразведчики. В ходе оперативных мероприятий только в Пиллау (ныне Балтийск Калининградской области) и Кенигсберге (ныне Калининград) были арестованы 17 агентов германской разведки. На военно-морских базах Северного и Тихоокеанского флотов удалось поставить заслон разведывательным устремлениям союзников – американцев и англичан. Во многом благодаря эффективной контрразведывательной работе "СМЕРШа" ни один стратегический план советского командования не стал достоянием противника. Накануне Курской битвы германское командование не знало ни дату, ни направление удара Красной Армии, а Ставка Верховного Главнокомандующего заблаговременно и в полном объеме обладала информацией о вражеских планах. Поэтому внезапный контрудар советских частей ранним утром 5 июля 1943 года для гитлеровских генералов явился полной неожиданностью. Аналогичные условия удалось создать перед прорывом блокады Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), проведением Белорусской, Ясско-Кишиневской и других операций. В 1943 году "СМЕРШ" предотвратил покушение на генерал-полковника Леонида Говорова, а в 1944 году – на Иосифа Сталина. В октябре 1944 года в результате дерзкой операции по захвату здания гитлеровского разведцентра в Риге (Латвия) в руки военной контрразведки попала картотека немецкой агентуры, что позволило в дальнейшем выявить и разоблачить значительное число шпионов "Абвера". В 1945 году в Германии опергруппам "СМЕРШ" удалось добыть ценные документы немецких правительственных органов и спецслужб – часть архивов РСХА, списки немецкой агентуры, заброшенной в прифронтовые районы СССР в 1942-1943 годах и другие. Кроме того, был задержан ряд высокопоставленных деятелей нацистского режима и карательных органов. Сотрудники "СМЕРШ" не только вели оперативную работу, но и принимали непосредственное участие в боях: ходили в атаки, нередко в случае гибели командира брали на себя командование подразделениями, руководили выводом личного состава из окружения. Они вместе с внутренними войсками принимали основное участие в подавлении антисоветского националистического подполья: "лесных братьев", ОУН* (организация украинских националистов, запрещена в РФ), УПА* (украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) и прочих организаций. Одновременно им приходилось выполнять массу других мероприятий: проводить допросы военнопленных, расследовать факты дезертирства, членовредительства, нарушений в скрытом управлении войсками, разбираться со случаями разгильдяйства отдельных должностных лиц, по вине которых несвоевременно поставлялись боеприпасы, пища, медикаменты. Еще одним направлением деятельности органов контрразведки "СМЕРШ" было участие в интересах розыска и фильтрации военнопленных, в государственной проверке репатриантов из числа советских граждан. В результате их работы было выявлено несколько тысяч агентов гитлеровских спецслужб, разоблачены десятки тысяч карателей и фашистских пособников, с миллиона советских людей было снято клеймо "врага народа". В Красную Армию и запасные части было направлено около 1,23 миллиона бывших военнопленных.Всего за время войны сотрудники "СМЕРШ" обезвредили свыше 30 тысяч агентов гитлеровской разведки, более 3,5 тысяч диверсантов и шести тысяч террористов. Кроме того, они поддерживали твердый государственный порядок в освобожденных населенных пунктах, пресекали произвол и мародерство военнослужащих. Тылы действующей армии очищались от дезертиров, мародеров, организованных уголовных банд, терроризировавших местное население. Но никогда при органах "СМЕРШ" не создавались заградительные отряды, и военные контрразведчики их никогда не возглавляли. Служба оперативного состава "СМЕРШ" была крайне опасной – в среднем оперативник выполнял обязанности три месяца, после чего выбывал по смерти или ранению. За время войны около шести тысяч сотрудников "СМЕРШ" погибли. Награжденных званием Героя Советского Союза среди смершевцев было только четверо, все посмертно. Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. "СМЕРШ" стал одной из самых эффективных военных контрразведок в истории человечества. По мнению экспертов, основное достижение "СМЕРШа" состоит в том, что ни одна операция Красной Армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной Армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. С наступлением мирного времени органы военной контрразведки "СМЕРШ", которые создавались на период войны, были реорганизованы. Управление контрразведки "СМЕРШ" Наркомата ВМФ упразднили в феврале 1946 года вследствие прекращения деятельности Наркомата ВМФ с передачей в марте 1946 года органов военной контрразведки флота в Главное управление контрразведки "СМЕРШ" Наркомата обороны. В мае 1946 года органы "СМЕРШ" были преобразованы в особые отделы и подчинены 3-му Главному управлению Министерства государственной безопасности СССР, в которое переименовали Наркомат государственной безопасности.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Запрещенная в России экстремистская организация

ссср

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ссср, германия, россия, иосиф сталин (джугашвили), лаврентий берия, советская россия, организация украинских националистов