https://ria.ru/20230419/slushanie-1866446953.html
Тейшейра отказался от предварительного слушания по своему делу
Тейшейра отказался от предварительного слушания по своему делу - РИА Новости, 19.04.2023
Тейшейра отказался от предварительного слушания по своему делу
Американец Джек Тейшейра, обвиняемый в хранении и передаче секретных документов Пентагона, отказался от проведения предварительного слушания по своему делу,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:10
2023-04-19T19:10
2023-04-19T19:10
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утечка материалов пентагона
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БОСТОН (США), 19 апр - РИА Новости. Американец Джек Тейшейра, обвиняемый в хранении и передаче секретных документов Пентагона, отказался от проведения предварительного слушания по своему делу, передает корреспондент РИА Новости. Тейшейра появился в суде в оранжевой тюремной робе, тогда как на первом заседании был в одежде песочного цвета. Когда Тейшейра появился в зале, отец улыбнулся ему. Судья Дэвид Хэннэси спросил подсудимого, подписал ли тот постановление об отказе от предварительного слушания. Тейшейра ответил утвердительно. При этом он отрицательно ответил на вопрос, угрожал ли кто-то ему или обещал что-то за такой процедурный шаг. Предварительное слушание проводится в ходе уголовного судопроизводства вскоре после предъявления обвиняемому обвинения. В ходе предварительного слушания судья определяет, достаточно ли доказательств для привлечения подсудимого к суду. Судья принимает это решение на основе того, есть ли достаточно доказательств, представленных прокурором, чтобы убедить присяжных в том, что подсудимый совершил преступление. Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет". Дело касается утечки в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html
https://ria.ru/20230418/utechka-1866117842.html
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в мире, сша, россия, украина, нато, дмитрий песков, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, США, Россия, Украина, НАТО, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
Тейшейра отказался от предварительного слушания по своему делу
Обвиняемый в передаче данных Пентагона Тейшейра отказался от предварительного слушания
БОСТОН (США), 19 апр - РИА Новости. Американец Джек Тейшейра, обвиняемый в хранении и передаче секретных документов Пентагона, отказался от проведения предварительного слушания по своему делу, передает корреспондент РИА Новости.
Тейшейра появился в суде в оранжевой тюремной робе, тогда как на первом заседании был в одежде песочного цвета. Когда Тейшейра появился в зале, отец улыбнулся ему.
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Судья Дэвид Хэннэси спросил подсудимого, подписал ли тот постановление об отказе от предварительного слушания. Тейшейра ответил утвердительно.
При этом он отрицательно ответил на вопрос, угрожал ли кто-то ему или обещал что-то за такой процедурный шаг.
Предварительное слушание проводится в ходе уголовного судопроизводства вскоре после предъявления обвиняемому обвинения. В ходе предварительного слушания судья определяет, достаточно ли доказательств для привлечения подсудимого к суду. Судья принимает это решение на основе того, есть ли достаточно доказательств, представленных прокурором, чтобы убедить присяжных в том, что подсудимый совершил преступление.
Военнослужащий ВВС Нацгвардии США
Джек Тейшейра был задержан 13 апреля по делу об утечках секретных данных Пентагона
. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине
и думал, что Москва
и Киев
"должны иметь больше общего, чем то, что их разделяет".
Дело касается утечки в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО
по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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