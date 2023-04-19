https://ria.ru/20230419/slushanie-1866396348.html

Судья отменил назначенное на среду слушание по делу Тейшейры

Судья отменил назначенное на среду слушание по делу Тейшейры - РИА Новости, 19.04.2023

Судья отменил назначенное на среду слушание по делу Тейшейры

Судья Дэвид Хэннэси отменил слушание по мере пресечения по делу американца Джека Тейшейры, обвиняемого в хранении и передачи секретных сведений, следует из... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:57

2023-04-19T16:57

2023-04-19T19:05

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нато

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БОСТОН, 19 апр - РИА Новости. Судья Дэвид Хэннэси отменил слушание по мере пресечения по делу американца Джека Тейшейры, обвиняемого в хранении и передачи секретных сведений, следует из постановления судьи. "Постановление судьи Дэвида Хэннэси: отменить слушание по вопросу меры пресечения, назначенное на 19 апреля 2023 года", - говорится в тексте в электронной базе документов судебной системы. Ранее защита попросила на две недели отложить слушание для дополнительной подготовки. "С согласия правительства (стороны обвинения - ред.) защита просит суд перенести слушание по мере пресечения примерно на две недели на дату, удобную для суда и сторон", - говорится в прошении. Защита уточнила, что ей "требуется больше времени для решения вопросов, представленных в ходатайстве правительства о содержании под стражей". Отмечается, что в ходе процедурного слушания в среду судья Дэвид Хэннэси предложил сторонам дату 3 мая. Однако одна из сторон спросила, доступны ли другие даты для проведения заседание по мере пресечения. Таким образом, решение о новой дате пока не принято.Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса. Ему вменяют два обвинения: "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" (по которому ему грозит до 10 лет заключения) и "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" (за которое его могут лишить свободы на срок до пяти лет). Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. По данным Washington Post, американский военнослужащий Джек Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html

https://ria.ru/20230417/utechka-1865885841.html

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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, нато, утечка материалов пентагона