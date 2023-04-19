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Белгородца оштрафовали на 50 тысяч рублей за телефонный терроризм - РИА Новости, 19.04.2023
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18:27 19.04.2023 (обновлено: 18:45 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/shtraf-1866434856.html
Белгородца оштрафовали на 50 тысяч рублей за телефонный терроризм
Белгородца оштрафовали на 50 тысяч рублей за телефонный терроризм - РИА Новости, 19.04.2023
Белгородца оштрафовали на 50 тысяч рублей за телефонный терроризм
Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей жителя Белгородской области за ложные сообщения о минировании больниц в Белгородской и Курской областях, сообщила пресс-служба РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:27
2023-04-19T18:45
происшествия
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей жителя Белгородской области за ложные сообщения о минировании больниц в Белгородской и Курской областях, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. Согласно информации следствия, житель Корочанского района звонил на "горячую линию" с сообщением о том, что кислородная станция городской больницы в Белгороде заминирована. Кроме этого, он несколько раз позвонил в дежурную часть УФСБ России по Курской области и озвучивал аналогичные угрозы. На эти ложные вызовы были отвлечены силы и средства специальных и аварийных служб. "В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданин России установлен и задержан сотрудниками УФСБ. По факту фиктивной угрозы совершения теракта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ходе следствия вина фигуранта в совершении противоправной деятельности была полностью доказана", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что фигурант был признан виновным в совершении преступления Корочанским районным судом, он сам также признал свою вину. В пресс-службе УФСБ сообщили РИА Новости, что суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230419/korruptsiya-1866401624.html
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происшествия, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, белгородская область
Происшествия, ФСБ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Белгородская область
Белгородца оштрафовали на 50 тысяч рублей за телефонный терроризм

Суд Белгородской области оштрафовал местного жителя за ложные сообщения о минировании

© Fotolia / nyulТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Fotolia / nyul
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БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей жителя Белгородской области за ложные сообщения о минировании больниц в Белгородской и Курской областях, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Согласно информации следствия, житель Корочанского района звонил на "горячую линию" с сообщением о том, что кислородная станция городской больницы в Белгороде заминирована. Кроме этого, он несколько раз позвонил в дежурную часть УФСБ России по Курской области и озвучивал аналогичные угрозы. На эти ложные вызовы были отвлечены силы и средства специальных и аварийных служб.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданин России установлен и задержан сотрудниками УФСБ. По факту фиктивной угрозы совершения теракта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ходе следствия вина фигуранта в совершении противоправной деятельности была полностью доказана", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что фигурант был признан виновным в совершении преступления Корочанским районным судом, он сам также признал свою вину.
В пресс-службе УФСБ сообщили РИА Новости, что суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
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