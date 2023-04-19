https://ria.ru/20230419/shtraf-1866434856.html

Белгородца оштрафовали на 50 тысяч рублей за телефонный терроризм

Белгородца оштрафовали на 50 тысяч рублей за телефонный терроризм - РИА Новости, 19.04.2023

Белгородца оштрафовали на 50 тысяч рублей за телефонный терроризм

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей жителя Белгородской области за ложные сообщения о минировании больниц в Белгородской и Курской областях, сообщила пресс-служба РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:27

2023-04-19T18:27

2023-04-19T18:45

происшествия

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей жителя Белгородской области за ложные сообщения о минировании больниц в Белгородской и Курской областях, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. Согласно информации следствия, житель Корочанского района звонил на "горячую линию" с сообщением о том, что кислородная станция городской больницы в Белгороде заминирована. Кроме этого, он несколько раз позвонил в дежурную часть УФСБ России по Курской области и озвучивал аналогичные угрозы. На эти ложные вызовы были отвлечены силы и средства специальных и аварийных служб. "В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданин России установлен и задержан сотрудниками УФСБ. По факту фиктивной угрозы совершения теракта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ходе следствия вина фигуранта в совершении противоправной деятельности была полностью доказана", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что фигурант был признан виновным в совершении преступления Корочанским районным судом, он сам также признал свою вину. В пресс-службе УФСБ сообщили РИА Новости, что суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230419/korruptsiya-1866401624.html

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происшествия, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, белгородская область