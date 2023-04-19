https://ria.ru/20230419/shor-1866437729.html

В Молдавии наложили арест на имущество оппозиционера Шора

В Молдавии наложили арест на имущество оппозиционера Шора - РИА Новости, 19.04.2023

В Молдавии наложили арест на имущество оппозиционера Шора

Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила о том, что на имущество лидера оппозиционной партии "Шор" Илана Шора стоимостью 1,36... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:39

2023-04-19T18:39

2023-04-19T18:39

в мире

молдавия

илан шор

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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила о том, что на имущество лидера оппозиционной партии "Шор" Илана Шора стоимостью 1,36 миллиарда леев (75 миллионов долларов) наложили арест по делу о выводе за пределы страны более миллиарда долларов. Президент Молдавии Майя Санду сообщила на прошлой неделе, что судьи апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. "В банковской краже фигурируют десятки людей, открыто много уголовных дел, которые отправлены в судебные инстанции. Прокуроры совместно с Агентством взыскания преступных активов наложили арест на имущество в стране и за ее пределами тех, кто был задействован в банковском мошенничестве, на сумму в более 7,5 миллиарда леев. Что касается Шора, наложен арест на его имущество, находящееся на территории Молдовы, на сумму в размере 1,36 миллиарда леев", - сообщила Драгалин на брифинге. Она пояснила, что речь идет о жилых и нежилых постройках, земле, самолетах, транспортных средствах, банковских счетах, которые принадлежат Шору напрямую либо через иных лиц. Драгалин также рассказала, что апелляционная палата приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы за два преступления - мошенничество и отмывание денег, добавив, что он будет лишен права занимать должности в банковской системе сроком на пять лет. Ранее адвокат Шора Аурелиу Коленко заявил, что его подзащитный опротестует приговор в Высшей судебной палате и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся. Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. По словам израильской стороны, после вынесения окончательного приговора обвиняемому они примут решение, будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20230419/sanktsii-1866361200.html

https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865495706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, илан шор