https://ria.ru/20230419/servis-1866305668.html

РЭЦ и Fesco запустят "Рыбный шаттл" с возможностью компенсации расходов

РЭЦ и Fesco запустят "Рыбный шаттл" с возможностью компенсации расходов - РИА Новости, 19.04.2023

РЭЦ и Fesco запустят "Рыбный шаттл" с возможностью компенсации расходов

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Группой Fesco запустят "Рыбный шаттл" - сервис по доставке рыбной продукции в рефрижераторных... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:19

2023-04-19T13:19

2023-04-19T13:19

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

fesco

россия

дальний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Группой Fesco запустят "Рыбный шаттл" - сервис по доставке рыбной продукции в рефрижераторных контейнерах из портов Дальнего Востока в Китай, а также из Мурманска и Санкт-Петербурга в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает РЭЦ. Сервис был презентован руководством РЭЦ и "Дальрефтранс" в рамках выставки "ТрансРоссия" 18 апреля в Москве. Маршрут "Рыбного шаттла" из Дальнего Востока в Китай и страны АТР позволит отправлять рыбную продукцию на экспорт прямо со складов и без дополнительной перегрузки в портах Владивостока, это сократит время доставки груза иностранным покупателям и тем самым лучше сохранит его потребительские свойства. Маршрут шаттла из Мурманска и Санкт-Петербурга поможет рыбным компаниям из северо-западной и центральной части России решить их логистические задачи при транспортировке продукции на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии. "Наша основная цель - дать рынку надежное и понятное решение в рамках "одного окна". Предлагаемый логистический продукт строится на базе регулярных сервисов транспортной группы Fesco, то есть все операционные, производственные и документальные процессы полностью отработаны. В последнее время мы значимо увеличили и обновили парк контейнеров. Таким образом, никаких шероховатостей на запуске не возникнет, речь идет скорее о масштабировании и популяризации сервиса", - сказал гендиректор "Дальрефтранс" Андрей Гречкин.

https://ria.ru/20230414/rets-1865257761.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), fesco, россия, дальний восток