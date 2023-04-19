https://ria.ru/20230419/servis-1866305668.html
РЭЦ и Fesco запустят "Рыбный шаттл" с возможностью компенсации расходов
РЭЦ и Fesco запустят "Рыбный шаттл" с возможностью компенсации расходов - РИА Новости, 19.04.2023
РЭЦ и Fesco запустят "Рыбный шаттл" с возможностью компенсации расходов
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Группой Fesco запустят "Рыбный шаттл" - сервис по доставке рыбной продукции в рефрижераторных... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:19
2023-04-19T13:19
2023-04-19T13:19
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
fesco
россия
дальний восток
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Группой Fesco запустят "Рыбный шаттл" - сервис по доставке рыбной продукции в рефрижераторных контейнерах из портов Дальнего Востока в Китай, а также из Мурманска и Санкт-Петербурга в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает РЭЦ. Сервис был презентован руководством РЭЦ и "Дальрефтранс" в рамках выставки "ТрансРоссия" 18 апреля в Москве. Маршрут "Рыбного шаттла" из Дальнего Востока в Китай и страны АТР позволит отправлять рыбную продукцию на экспорт прямо со складов и без дополнительной перегрузки в портах Владивостока, это сократит время доставки груза иностранным покупателям и тем самым лучше сохранит его потребительские свойства. Маршрут шаттла из Мурманска и Санкт-Петербурга поможет рыбным компаниям из северо-западной и центральной части России решить их логистические задачи при транспортировке продукции на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии. "Наша основная цель - дать рынку надежное и понятное решение в рамках "одного окна". Предлагаемый логистический продукт строится на базе регулярных сервисов транспортной группы Fesco, то есть все операционные, производственные и документальные процессы полностью отработаны. В последнее время мы значимо увеличили и обновили парк контейнеров. Таким образом, никаких шероховатостей на запуске не возникнет, речь идет скорее о масштабировании и популяризации сервиса", - сказал гендиректор "Дальрефтранс" Андрей Гречкин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), fesco, россия, дальний восток
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), FESCO, Россия, Дальний Восток
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Группой Fesco запустят "Рыбный шаттл" - сервис по доставке рыбной продукции в рефрижераторных контейнерах из портов Дальнего Востока в Китай, а также из Мурманска и Санкт-Петербурга в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает РЭЦ.
«
"Экспортеры, которые воспользуются "Рыбным шаттлом", смогут компенсировать до 25% расходов по программе господдержки транспортировки продукции АПК. Логистическим оператором сервиса выступает компания "Дальрефтранс" - дочернее предприятие Fesco, выполняющее перевозки грузов, требующих температурного режима", - говорится в сообщении.
Сервис был презентован руководством РЭЦ и "Дальрефтранс" в рамках выставки "ТрансРоссия" 18 апреля в Москве
.
Маршрут "Рыбного шаттла" из Дальнего Востока в Китай и страны АТР позволит отправлять рыбную продукцию на экспорт прямо со складов и без дополнительной перегрузки в портах Владивостока
, это сократит время доставки груза иностранным покупателям и тем самым лучше сохранит его потребительские свойства. Маршрут шаттла из Мурманска и Санкт-Петербурга поможет рыбным компаниям из северо-западной и центральной части России решить их логистические задачи при транспортировке продукции на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии
.
«
"Запуск этого сервиса поможет российским экспортерам рыбной продукции найти замену ушедшим с рынка западным логистическим компаниям, а возможность компенсировать до четверти расходов по программе господдержки сделает его еще более привлекательным для российских компаний", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Наша основная цель - дать рынку надежное и понятное решение в рамках "одного окна". Предлагаемый логистический продукт строится на базе регулярных сервисов транспортной группы Fesco, то есть все операционные, производственные и документальные процессы полностью отработаны. В последнее время мы значимо увеличили и обновили парк контейнеров. Таким образом, никаких шероховатостей на запуске не возникнет, речь идет скорее о масштабировании и популяризации сервиса", - сказал гендиректор "Дальрефтранс" Андрей Гречкин.
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