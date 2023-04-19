https://ria.ru/20230419/scheta-1866385071.html

На Кипре начали замораживать счета россиян, попавших под санкции

На Кипре начали замораживать счета россиян, попавших под санкции - РИА Новости, 19.04.2023

На Кипре начали замораживать счета россиян, попавших под санкции

Кипр создает Национальную группу по соблюдению санкций, банковские учреждения приступили к замораживанию счетов физических и юридических лиц из России,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:28

2023-04-19T16:28

2023-04-19T16:28

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санкции в отношении россии

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АФИНЫ, 19 апр – РИА Новости. Кипр создает Национальную группу по соблюдению санкций, банковские учреждения приступили к замораживанию счетов физических и юридических лиц из России, включенных в санкционные списки; на сегодняшний день только 2,2% всех вкладов на Кипре имеют конечными бенефициарами граждан России, сообщил пресс-секретарь правительства Константинос Летимпиотис. Его заявление распространило бюро печати и информации правительства Кипра по итогам совещания по вопросу о санкциях США и Великобритании против физических и юридических лиц с Кипра, которое в среду провел президент Кипра Никос Христодулидис. Это второе совещание за последние дни по теме антироссийских санкций. На минувшей неделе в санкционные списки Великобритании были включены два грека-киприота, работающие в сфере обслуживания иностранных инвесторов. Министерство финансов США сообщило также о введении санкций в отношении ряда кипрских физических и юридических лиц, косвенно связанных с поддержкой лиц или компаний, которые якобы помогают Кремлю. Среди них девять греков-киприотов и 18 кипрских компаний. Под санкции попали шесть лиц российского происхождения, получивших кипрские паспорта. Христодулидис 13 апреля провел внеочередное совещание в связи с включением кипрских физических и юридических лиц в санкционные списки США и Британии, и поручил провести полное расследование всех обстоятельств. Накануне президент заявил журналистам, что Кипр полностью выполняет все введенные США и Евросоюзом санкции против России, не должно быть и тени сомнений по этому вопросу. Христодулидис сказал, что продолжит совещания с юридической службой и с министерством финансов по дальнейшим действиям. В среду пресс-служба правительства Кипра сообщила, что Христодулидис проведет в Президентском дворце второе совещание по теме санкций с участием помощника генерального прокурора, министров финансов, юстиции, иностранных дел и управляющего Центральным банком. "Президент Республики попросил подготовить дорожную карту с указанием эффективных действий, которые необходимо предпринять. Он повторил четкий сигнал о том, что доверие к нашей стране должно быть сохранено, что недопустимы какие-либо отступления от санкций ЕС. С удовлетворением мы также были проинформированы о позиции комиссии Великобритании, которая высоко оценила сотрудничество Республики Кипр, после соответствующей позиции государственного департамента в предыдущие дни", - сказал Летимпиотис. По его словам, все государственные службы и компетентные органы, действуя скоординировано, общались как на технократическом, так и на политическом уровне со своими коллегами в Великобритании и США, чтобы найти самые быстрые и эффективные каналы для предоставления данных, чтобы они могли быть переданы в юридическую службу для оценки. "Управляющий Центрального банка сообщил, что банковские учреждения приступили к замораживанию банковских счетов физических и юридических лиц, включенных в списки, а также сообщил, что Европейский центральный банк считает, что Кипр добился успехов в последние годы, и рад видеть шаги, предпринятые Республикой Кипр. В частности, за последние годы на Кипре были закрыты 43 тысячи компаний-пустышек, 123 тысячи банковских счетов, и сегодня из общего числа депозитов только 2,2% имеют конечными бенефициарами граждан России", - сказал пресс-секретарь правительства. Закрытие счетов Банки Кипра в 2018 году начали закрывать счета россиян. Центральный банк Кипра (CBC) летом 2019 года в ответ на запрос РИА Новости сослался на директиву "Предотвращение и пресечение отмывания денег и финансирования терроризма", опубликованную в 2018 году, и на соответствующую директиву ЕС, опубликованную 19 июня 2018 года в Официальном журнале ЕС. Банк сообщил, что "CBC в полной мере сотрудничает как внутри страны, так и на международном уровне с другими надзорными органами в соответствии с положениями соответствующего законодательства и двусторонними соглашениями при осуществлении своей надзорной деятельности". Согласно статистике CBC, депозиты в кипрских банках уменьшились с 70,157 миллиарда евро в декабре 2012 года до 48,438 миллиарда в мае 2019 года. Депозиты не входящих в еврозону резидентов за этот период уменьшились с 21,518 миллиарда евро до 6,852 миллиарда. За последний год депозиты сокращались ежемесячно на 10-18%. Глава Центрального банка Кипра заявлял, что доля российских депозитов в финансовых учреждениях Кипра сократилась с 41% в 2014 году до 6% в ноябре 2018 года, были закрыты 230 тысяч банковских счетов, и на российских клиентов приходилось всего 2% всех вкладчиков в кипрских банках.

https://ria.ru/20230414/oae-1865291739.html

https://ria.ru/20230413/banki-1864950364.html

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861297030.html

https://ria.ru/20230408/karta-1863921846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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