https://ria.ru/20230419/sberbank-1866319965.html
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store - РИА Новости, 19.04.2023
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store
Мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова появилось в App Store,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:52
2023-04-19T13:52
2023-04-19T15:55
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова появилось в App Store, в этот раз оно называется SBOL, передает корреспондент РИА Новости. Apple в прошлом году дважды удаляла из своего магазина мобильное приложение "СБОЛ", которое позволяло клиентам Сбербанка пользоваться его сервисами. Новое приложение по поиску в интернете не находится, убедился журналист РИА Новости. Ссылку для скачивания можно получить при обращении в колл-центр банка. Вместе с тем, в пресс-службе банка уточнили агентству, что найти приложение в App Store "можно по его названию SBOL". В поиске оно не выдается первым.Весной прошлого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play.
https://ria.ru/20230413/teelfon-1864973652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, google, сбербанк россии, экономика, технологии, интернет, россия, санкции, санкции в отношении россии
США, Google, Сбербанк России, Экономика, Технологии, Интернет, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store под названием SBOL
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова появилось в App Store, в этот раз оно называется SBOL, передает корреспондент РИА Новости.
Apple в прошлом году дважды удаляла из своего магазина мобильное приложение "СБОЛ", которое позволяло клиентам Сбербанка пользоваться его сервисами.
Новое приложение по поиску в интернете не находится, убедился журналист РИА Новости. Ссылку для скачивания можно получить при обращении в колл-центр банка.
Вместе с тем, в пресс-службе банка уточнили агентству, что найти приложение в App Store "можно по его названию SBOL". В поиске оно не выдается первым.
Весной прошлого года США
ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google
Play.
"Ъ": Apple отказалась от использования российского сырья