https://ria.ru/20230419/sberbank-1866319965.html

Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store

Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store - РИА Новости, 19.04.2023

Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store

Мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова появилось в App Store,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:52

2023-04-19T13:52

2023-04-19T15:55

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова появилось в App Store, в этот раз оно называется SBOL, передает корреспондент РИА Новости. Apple в прошлом году дважды удаляла из своего магазина мобильное приложение "СБОЛ", которое позволяло клиентам Сбербанка пользоваться его сервисами. Новое приложение по поиску в интернете не находится, убедился журналист РИА Новости. Ссылку для скачивания можно получить при обращении в колл-центр банка. Вместе с тем, в пресс-службе банка уточнили агентству, что найти приложение в App Store "можно по его названию SBOL". В поиске оно не выдается первым.Весной прошлого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play.

https://ria.ru/20230413/teelfon-1864973652.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, google, сбербанк россии, экономика, технологии, интернет, россия, санкции, санкции в отношении россии