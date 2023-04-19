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Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store - РИА Новости, 19.04.2023
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13:52 19.04.2023 (обновлено: 15:55 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/sberbank-1866319965.html
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store - РИА Новости, 19.04.2023
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store
Мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова появилось в App Store,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:52
2023-04-19T15:55
сша
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сбербанк россии
экономика
технологии
интернет
россия
санкции
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова появилось в App Store, в этот раз оно называется SBOL, передает корреспондент РИА Новости. Apple в прошлом году дважды удаляла из своего магазина мобильное приложение "СБОЛ", которое позволяло клиентам Сбербанка пользоваться его сервисами. Новое приложение по поиску в интернете не находится, убедился журналист РИА Новости. Ссылку для скачивания можно получить при обращении в колл-центр банка. Вместе с тем, в пресс-службе банка уточнили агентству, что найти приложение в App Store "можно по его названию SBOL". В поиске оно не выдается первым.Весной прошлого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play.
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сша, google, сбербанк россии, экономика, технологии, интернет, россия, санкции, санкции в отношении россии
США, Google, Сбербанк России, Экономика, Технологии, Интернет, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store

Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь появилось в App Store под названием SBOL

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мобильное приложение, дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова появилось в App Store, в этот раз оно называется SBOL, передает корреспондент РИА Новости.
Apple в прошлом году дважды удаляла из своего магазина мобильное приложение "СБОЛ", которое позволяло клиентам Сбербанка пользоваться его сервисами.
Новое приложение по поиску в интернете не находится, убедился журналист РИА Новости. Ссылку для скачивания можно получить при обращении в колл-центр банка.
Вместе с тем, в пресс-службе банка уточнили агентству, что найти приложение в App Store "можно по его названию SBOL". В поиске оно не выдается первым.
Весной прошлого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play.
Продавец и покупатель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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