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"Гораздо хуже". Экс-советник ЦРУ выступил с предостережением по России - РИА Новости, 19.04.2023
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16:20 19.04.2023 (обновлено: 17:45 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/sanktsii-1866382862.html
"Гораздо хуже". Экс-советник ЦРУ выступил с предостережением по России
"Гораздо хуже". Экс-советник ЦРУ выступил с предостережением по России - РИА Новости, 19.04.2023
"Гораздо хуже". Экс-советник ЦРУ выступил с предостережением по России
Россия в экономическом противостоянии с США повела себя непредсказуемо, и обернула ситуацию себе на пользу, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:20
2023-04-19T17:45
россия
сша
европа
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия в экономическом противостоянии с США повела себя непредсказуемо, и обернула ситуацию себе на пользу, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. По словам Рикардса, несмотря на то, что его прогнозы не совпадают с мнением многих коллег из США и Европы, он сразу предупреждал, что давление на Россию для Запада станет не просто провалом, а гораздо хуже. По его мнению, Москва не боксерская груша, которая будет принимать удары без ответа. Экс-советник ЦРУ считает, что санкции не смогли разрушить российскую экономику, наоборот: они сильно ударили по США, навредив их позициям в мире.
https://ria.ru/20230419/rossiya-1866287615.html
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Россия, США, Европа, В мире
"Гораздо хуже". Экс-советник ЦРУ выступил с предостережением по России

Экс-советник ЦРУ Рикардс считает, что санкции против России привели к провалу США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия в экономическом противостоянии с США повела себя непредсказуемо, и обернула ситуацию себе на пользу, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
«

"Если сложить все санкции вместе, то многие ожидали снижения российского ВВП на 25 процентов в 2022 году. Это масштабно. Но в действительности тогда российская экономика пережила лишь легкое замедление, а не крах, который многие предсказывали", — говорится в публикации.

По словам Рикардса, несмотря на то, что его прогнозы не совпадают с мнением многих коллег из США и Европы, он сразу предупреждал, что давление на Россию для Запада станет не просто провалом, а гораздо хуже.

По его мнению, Москва не боксерская груша, которая будет принимать удары без ответа. Экс-советник ЦРУ считает, что санкции не смогли разрушить российскую экономику, наоборот: они сильно ударили по США, навредив их позициям в мире.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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