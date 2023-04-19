"Гораздо хуже". Экс-советник ЦРУ выступил с предостережением по России
Экс-советник ЦРУ Рикардс считает, что санкции против России привели к провалу США
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия в экономическом противостоянии с США повела себя непредсказуемо, и обернула ситуацию себе на пользу, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.
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"Если сложить все санкции вместе, то многие ожидали снижения российского ВВП на 25 процентов в 2022 году. Это масштабно. Но в действительности тогда российская экономика пережила лишь легкое замедление, а не крах, который многие предсказывали", — говорится в публикации.
По словам Рикардса, несмотря на то, что его прогнозы не совпадают с мнением многих коллег из США и Европы, он сразу предупреждал, что давление на Россию для Запада станет не просто провалом, а гораздо хуже.
По его мнению, Москва не боксерская груша, которая будет принимать удары без ответа. Экс-советник ЦРУ считает, что санкции не смогли разрушить российскую экономику, наоборот: они сильно ударили по США, навредив их позициям в мире.
По его мнению, Москва не боксерская груша, которая будет принимать удары без ответа. Экс-советник ЦРУ считает, что санкции не смогли разрушить российскую экономику, наоборот: они сильно ударили по США, навредив их позициям в мире.