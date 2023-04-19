https://ria.ru/20230419/sanktsii-1866382862.html

"Гораздо хуже". Экс-советник ЦРУ выступил с предостережением по России

"Гораздо хуже". Экс-советник ЦРУ выступил с предостережением по России - РИА Новости, 19.04.2023

"Гораздо хуже". Экс-советник ЦРУ выступил с предостережением по России

Россия в экономическом противостоянии с США повела себя непредсказуемо, и обернула ситуацию себе на пользу, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:20

2023-04-19T16:20

2023-04-19T17:45

россия

сша

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия в экономическом противостоянии с США повела себя непредсказуемо, и обернула ситуацию себе на пользу, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. По словам Рикардса, несмотря на то, что его прогнозы не совпадают с мнением многих коллег из США и Европы, он сразу предупреждал, что давление на Россию для Запада станет не просто провалом, а гораздо хуже. По его мнению, Москва не боксерская груша, которая будет принимать удары без ответа. Экс-советник ЦРУ считает, что санкции не смогли разрушить российскую экономику, наоборот: они сильно ударили по США, навредив их позициям в мире.

https://ria.ru/20230419/rossiya-1866287615.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, европа, в мире