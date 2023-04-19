https://ria.ru/20230419/samolety-1866390312.html

Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета

Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета - РИА Новости, 19.04.2023

Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета

Авиация ВКС РФ уничтожила за сутки в ходе спецоперации сразу четыре украинских самолета: два МиГ-29 и один Су-25, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:38

2023-04-19T16:38

2023-04-19T16:40

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

миг-29

су-25

безопасность

украина

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Авиация ВКС РФ уничтожила за сутки в ходе спецоперации сразу четыре украинских самолета: два МиГ-29 и один Су-25, сообщило в четверг Минобороны РФ."Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины, в том числе: в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой народной республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолет Су-25", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230417/mig-29-1865736572.html

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Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, миг-29, су-25, безопасность, украина, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр, харьковская область