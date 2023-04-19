https://ria.ru/20230419/samolety-1866390312.html
Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета
Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета - РИА Новости, 19.04.2023
Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета
Авиация ВКС РФ уничтожила за сутки в ходе спецоперации сразу четыре украинских самолета: два МиГ-29 и один Су-25, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:38
2023-04-19T16:38
2023-04-19T16:40
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
миг-29
су-25
безопасность
украина
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Авиация ВКС РФ уничтожила за сутки в ходе спецоперации сразу четыре украинских самолета: два МиГ-29 и один Су-25, сообщило в четверг Минобороны РФ."Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины, в том числе: в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой народной республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолет Су-25", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230417/mig-29-1865736572.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета
Минобороны: российская авиация за сутки сбила два украинских МиГ-29 и один Су-25