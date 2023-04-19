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Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 19.04.2023 (обновлено: 16:40 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/samolety-1866390312.html
Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета
Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета - РИА Новости, 19.04.2023
Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета
Авиация ВКС РФ уничтожила за сутки в ходе спецоперации сразу четыре украинских самолета: два МиГ-29 и один Су-25, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:38
2023-04-19T16:40
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
миг-29
су-25
безопасность
украина
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Авиация ВКС РФ уничтожила за сутки в ходе спецоперации сразу четыре украинских самолета: два МиГ-29 и один Су-25, сообщило в четверг Минобороны РФ."Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины, в том числе: в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой народной республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолет Су-25", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, миг-29, су-25, безопасность, украина, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, МиГ-29, Су-25, Безопасность, Украина, Воздушно-космические силы России, Ситуация в ДНР и ЛНР, Харьковская область
Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета

Минобороны: российская авиация за сутки сбила два украинских МиГ-29 и один Су-25

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Авиация ВКС РФ уничтожила за сутки в ходе спецоперации сразу четыре украинских самолета: два МиГ-29 и один Су-25, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины, в том числе: в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой народной республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолет Су-25", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМиГ-29Су-25БезопасностьУкраинаВоздушно-космические силы РоссииСитуация в ДНР и ЛНРХарьковская область
 
 
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