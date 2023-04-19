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В Москве расцвела первая в этом году сакура

В Москве расцвела первая в этом году сакура - РИА Новости, 19.04.2023

В Москве расцвела первая в этом году сакура

Первая в этом году сакура расцвела в Москве на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду, сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода". РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:14

2023-04-19T17:14

2023-04-19T17:59

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Первая в этом году сакура расцвела в Москве на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду, сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода". "Первая сакура в Москве в 2023 году расцвела 19 апреля — на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Речь о вишне Саржента, или вишне сахалинской, с нежными розовыми цветками. Гости могут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи — рядом с малой черемухой", — говорится в сообщении. Отмечается, что скоро также распустится самая настоящая сакура из Японии в Саду плодовых деревьев — вишня мелкопильчатая сорта тисима, привезенная прямо со склонов горы Фудзияма.В пресс-службе сообщили, что также на Весеннем фестивале цветов расцвели первые магнолии."Посетители могут увидеть ароматные бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров на "голом" дереве — между Зеркальным каналом и более чем 220-летним дубом Гофмана. Второй магнолиевый участок расположен неподалеку от сакуры, у оранжерейного комплекса", — говорится в сообщении.Добавляется, что из-за многообразия видов и сортов магнолии, представленных в коллекции сада, цветение этого растения можно будет наблюдать вплоть до лета."Кроме того, в начале июня в Субтропической оранжерее расцветет роскошная магнолия крупноцветковая с воистину громадными цветками молочно-белого оттенка", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230405/podsnezhniki-1863599650.html

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