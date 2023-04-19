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На Сахалине опрокинулся бензовоз, водитель погиб - РИА Новости, 19.04.2023
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08:24 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/sakhalin-1866234033.html
На Сахалине опрокинулся бензовоз, водитель погиб
На Сахалине опрокинулся бензовоз, водитель погиб - РИА Новости, 19.04.2023
На Сахалине опрокинулся бензовоз, водитель погиб
Опрокидывание бензовоза произошло в Углегорском районе (центр Сахалина) в среду, водитель автоцистерны погиб, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:24
2023-04-19T08:24
происшествия
авто
сахалин
россия
углегорский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апр – РИА Новости. Опрокидывание бензовоза произошло в Углегорском районе (центр Сахалина) в среду, водитель автоцистерны погиб, сообщил региональный главк МЧС России. По информации пресс-службы, утечку топлива из поврежденной цистерны устранили прибывшие на место аварии местные пожарные. "Объем перевозимого топлива уточняется. Проезд по автодороге не ограничен. С Бошняковского угольного разреза для раскачки поврежденной цистерны выдвинулись две автоцистерны", - отмечает пресс-служба.
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сахалин
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происшествия, авто, сахалин, россия, углегорский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Сахалин, Россия, Углегорский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине опрокинулся бензовоз, водитель погиб

На Сахалине в Углегорском районе опрокинулся бензовоз, водитель погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апр – РИА Новости. Опрокидывание бензовоза произошло в Углегорском районе (центр Сахалина) в среду, водитель автоцистерны погиб, сообщил региональный главк МЧС России.
«

"Днем 19 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что на 27-м километре автодороги регионального значения Аэропорт Шахтерск - Бошняково в районе села Тельновское автоцистерна, перевозившая дизельное топливо, совершила опрокидывание в кювет. В результате ДТП погиб один человек (водитель автомобиля)", - уточняется в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, утечку топлива из поврежденной цистерны устранили прибывшие на место аварии местные пожарные.
"Объем перевозимого топлива уточняется. Проезд по автодороге не ограничен. С Бошняковского угольного разреза для раскачки поврежденной цистерны выдвинулись две автоцистерны", - отмечает пресс-служба.
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ПроисшествияАвтоСахалинРоссияУглегорский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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