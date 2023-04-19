https://ria.ru/20230419/sakhalin-1866234033.html

На Сахалине опрокинулся бензовоз, водитель погиб

На Сахалине опрокинулся бензовоз, водитель погиб - РИА Новости, 19.04.2023

На Сахалине опрокинулся бензовоз, водитель погиб

Опрокидывание бензовоза произошло в Углегорском районе (центр Сахалина) в среду, водитель автоцистерны погиб, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:24

2023-04-19T08:24

2023-04-19T08:24

происшествия

авто

сахалин

россия

углегорский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апр – РИА Новости. Опрокидывание бензовоза произошло в Углегорском районе (центр Сахалина) в среду, водитель автоцистерны погиб, сообщил региональный главк МЧС России. По информации пресс-службы, утечку топлива из поврежденной цистерны устранили прибывшие на место аварии местные пожарные. "Объем перевозимого топлива уточняется. Проезд по автодороге не ограничен. С Бошняковского угольного разреза для раскачки поврежденной цистерны выдвинулись две автоцистерны", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230418/dtp-1865979486.html

сахалин

россия

углегорский район

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происшествия, авто, сахалин, россия, углегорский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)