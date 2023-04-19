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В Челябинской области произошло возгорание на руднике - РИА Новости, 19.04.2023
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15:00 19.04.2023 (обновлено: 15:13 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/rudnik-1866351924.html
В Челябинской области произошло возгорание на руднике
В Челябинской области произошло возгорание на руднике - РИА Новости, 19.04.2023
В Челябинской области произошло возгорание на руднике
Возгорание фронтального погрузчика произошло в среду на руднике "Узельгинский" в Верхнеуральском районе Челябинской области, эвакуированы 347 человек, сообщил... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:00
2023-04-19T15:13
происшествия
челябинская область
россия
верхнеуральский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Возгорание фронтального погрузчика произошло в среду на руднике "Узельгинский" в Верхнеуральском районе Челябинской области, эвакуированы 347 человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."Сегодня днем поступило сообщение о возгорании фронтального погрузчика в шахте на отметке -520 метров на территории Узельгинского ГОК, в 4 км от поселка Межозерный, Верхнеуральского муниципального района. Всего в шахте находилось 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В стволе, где произошло возгорание погрузчика, обнаружен рабочий, он не пострадал, поднят на поверхность", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится тушение пожара, на месте работают горноспасатели - 2 единицы техники и 10 человек личного состава, уточняется в сообщении.Рудник "Узельгинский" является крупным цехом АО "Учалинский ГОК".
https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866338126.html
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, россия, верхнеуральский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Верхнеуральский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области произошло возгорание на руднике

В Челябинской области произошло возгорание на руднике "Узельгинский" на глубине 520 метров

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Возгорание фронтального погрузчика произошло в среду на руднике "Узельгинский" в Верхнеуральском районе Челябинской области, эвакуированы 347 человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Сегодня днем поступило сообщение о возгорании фронтального погрузчика в шахте на отметке -520 метров на территории Узельгинского ГОК, в 4 км от поселка Межозерный, Верхнеуральского муниципального района. Всего в шахте находилось 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В стволе, где произошло возгорание погрузчика, обнаружен рабочий, он не пострадал, поднят на поверхность", - говорится в сообщении.
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Рудник "Узельгинский" является крупным цехом АО "Учалинский ГОК".
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияВерхнеуральский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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