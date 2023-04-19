https://ria.ru/20230419/rudnik-1866351924.html
В Челябинской области произошло возгорание на руднике
В Челябинской области произошло возгорание на руднике - РИА Новости, 19.04.2023
В Челябинской области произошло возгорание на руднике
Возгорание фронтального погрузчика произошло в среду на руднике "Узельгинский" в Верхнеуральском районе Челябинской области, эвакуированы 347 человек, сообщил... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:00
2023-04-19T15:00
2023-04-19T15:13
происшествия
челябинская область
россия
верхнеуральский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Возгорание фронтального погрузчика произошло в среду на руднике "Узельгинский" в Верхнеуральском районе Челябинской области, эвакуированы 347 человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."Сегодня днем поступило сообщение о возгорании фронтального погрузчика в шахте на отметке -520 метров на территории Узельгинского ГОК, в 4 км от поселка Межозерный, Верхнеуральского муниципального района. Всего в шахте находилось 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В стволе, где произошло возгорание погрузчика, обнаружен рабочий, он не пострадал, поднят на поверхность", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится тушение пожара, на месте работают горноспасатели - 2 единицы техники и 10 человек личного состава, уточняется в сообщении.Рудник "Узельгинский" является крупным цехом АО "Учалинский ГОК".
https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866338126.html
https://ria.ru/20230419/pozhar-1866336265.html
челябинская область
россия
верхнеуральский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, россия, верхнеуральский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Верхнеуральский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области произошло возгорание на руднике
В Челябинской области произошло возгорание на руднике "Узельгинский" на глубине 520 метров
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Возгорание фронтального погрузчика произошло в среду на руднике "Узельгинский" в Верхнеуральском районе Челябинской области, эвакуированы 347 человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Сегодня днем поступило сообщение о возгорании фронтального погрузчика в шахте на отметке -520 метров на территории Узельгинского ГОК, в 4 км от поселка Межозерный, Верхнеуральского муниципального района. Всего в шахте находилось 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В стволе, где произошло возгорание погрузчика, обнаружен рабочий, он не пострадал, поднят на поверхность", - говорится в сообщении.
С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих
В настоящее время проводится тушение пожара, на месте работают горноспасатели - 2 единицы техники и 10 человек личного состава, уточняется в сообщении.
Рудник "Узельгинский" является крупным цехом АО "Учалинский ГОК".
В Вологодской области загорелся цех деревообработки