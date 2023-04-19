https://ria.ru/20230419/rudnik-1866351924.html

В Челябинской области произошло возгорание на руднике

В Челябинской области произошло возгорание на руднике - РИА Новости, 19.04.2023

В Челябинской области произошло возгорание на руднике

Возгорание фронтального погрузчика произошло в среду на руднике "Узельгинский" в Верхнеуральском районе Челябинской области, эвакуированы 347 человек, сообщил... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:00

2023-04-19T15:00

2023-04-19T15:13

происшествия

челябинская область

россия

верхнеуральский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Возгорание фронтального погрузчика произошло в среду на руднике "Узельгинский" в Верхнеуральском районе Челябинской области, эвакуированы 347 человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."Сегодня днем поступило сообщение о возгорании фронтального погрузчика в шахте на отметке -520 метров на территории Узельгинского ГОК, в 4 км от поселка Межозерный, Верхнеуральского муниципального района. Всего в шахте находилось 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. В стволе, где произошло возгорание погрузчика, обнаружен рабочий, он не пострадал, поднят на поверхность", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится тушение пожара, на месте работают горноспасатели - 2 единицы техники и 10 человек личного состава, уточняется в сообщении.Рудник "Узельгинский" является крупным цехом АО "Учалинский ГОК".

https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866338126.html

https://ria.ru/20230419/pozhar-1866336265.html

челябинская область

россия

верхнеуральский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинская область, россия, верхнеуральский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)