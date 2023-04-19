Рейтинг@Mail.ru
Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 19.04.2023 (обновлено: 21:08 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/rolik-1866466571.html
Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту
Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту - РИА Новости, 19.04.2023
Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту
Министерство обороны представило новый агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в российских Вооруженных силах, он опубликован в официальном... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T20:40
2023-04-19T21:08
россия
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
технологии
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866468192_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a0c6e520ef002b0006d6e164b764186.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министерство обороны представило новый агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в российских Вооруженных силах, он опубликован в официальном Telegram-канале военного ведомства.Героями 30-секундного видео стали охранник в супермаркете, фитнес-тренер и водитель такси. В финале все трое мужчин стоят в военной форме в компании сослуживцев с полной выкладкой. В последние секунды ролика на экране появляется призыв "Ты же мужик. Будь им".
https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рекламный ролик Минобороны РФ о службе по контракту
Рекламный ролик Минобороны РФ о службе по контракту
2023-04-19T20:40
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866468192_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_03bef27bc619944ec4e17f7d52a3b40e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии
Россия, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии, Специальная военная операция на Украине
Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту

Минобороны выпустило агитационный ролик о службе в ВС России по контракту

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министерство обороны представило новый агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в российских Вооруженных силах, он опубликован в официальном Telegram-канале военного ведомства.
Героями 30-секундного видео стали охранник в супермаркете, фитнес-тренер и водитель такси.
«

"Разве таким защитником ты мечтал стать? Разве в этом твоя сила? Разве такой путь ты хотел выбрать?" — произносит голос за кадром.

В финале все трое мужчин стоят в военной форме в компании сослуживцев с полной выкладкой. В последние секунды ролика на экране появляется призыв "Ты же мужик. Будь им".
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Особый статус и множество выплат: на что еще могут рассчитывать добровольцы
31 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала