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Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту
Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту - РИА Новости, 19.04.2023
Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту
Министерство обороны представило новый агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в российских Вооруженных силах, он опубликован в официальном... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T20:40
2023-04-19T20:40
2023-04-19T21:08
россия
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
технологии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министерство обороны представило новый агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в российских Вооруженных силах, он опубликован в официальном Telegram-канале военного ведомства.Героями 30-секундного видео стали охранник в супермаркете, фитнес-тренер и водитель такси. В финале все трое мужчин стоят в военной форме в компании сослуживцев с полной выкладкой. В последние секунды ролика на экране появляется призыв "Ты же мужик. Будь им".
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РИА Новости
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Рекламный ролик Минобороны РФ о службе по контракту
Рекламный ролик Минобороны РФ о службе по контракту
2023-04-19T20:40
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, общество, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии
Россия, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии, Специальная военная операция на Украине
Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту
Минобороны выпустило агитационный ролик о службе в ВС России по контракту