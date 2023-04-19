https://ria.ru/20230419/rolik-1866466571.html

Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту

Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту - РИА Новости, 19.04.2023

Минобороны России выпустило рекламный ролик о службе по контракту

Министерство обороны представило новый агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в российских Вооруженных силах, он опубликован в официальном... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T20:40

2023-04-19T20:40

2023-04-19T21:08

россия

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

технологии

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министерство обороны представило новый агитационный ролик с призывом заключить контракт на службу в российских Вооруженных силах, он опубликован в официальном Telegram-канале военного ведомства.Героями 30-секундного видео стали охранник в супермаркете, фитнес-тренер и водитель такси. В финале все трое мужчин стоят в военной форме в компании сослуживцев с полной выкладкой. В последние секунды ролика на экране появляется призыв "Ты же мужик. Будь им".

https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рекламный ролик Минобороны РФ о службе по контракту Рекламный ролик Минобороны РФ о службе по контракту 2023-04-19T20:40 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии