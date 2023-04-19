https://ria.ru/20230419/remont-1866452892.html

Власти Сургутского района Югры выделили средства на ремонт соцобъектов

Власти Сургутского района Югры выделили средства на ремонт соцобъектов - РИА Новости, 19.04.2023

Власти Сургутского района Югры выделили средства на ремонт соцобъектов

Почти 200 миллионов рублей будет выделено в 2023 году на ремонт социальных объектов в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:23

2023-04-19T19:23

2023-04-19T19:23

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

солнечный

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Почти 200 миллионов рублей будет выделено в 2023 году на ремонт социальных объектов в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "В этот год очень большой объем финансирования – 190 миллионов рублей. Все из бюджета Сургутского района. Девятнадцать объектов. Пересмотрели подход – основной упор на капитальные ремонты. Пять объектов на общую сумму в 160 миллионов рублей, то есть каждый объект большой. И оставшиеся 14 текущих ремонтов на сумму 30 миллионов рублей", - сказал Трубецкой во время рабочей поездки в поселок Ульт-Ягун. По его словам, капитальный ремонт в 2023 году запланирован в бассейне Лянторской школы №7, в Лянторской школе №6, в детской школе искусств в поселке городского типа Федоровский, на стадионе в поселке Солнечном и на спортплощадке на базе "Ляминские берега". Как уточнили РИА Новости в администрации муниципалитета, на стадионе в Солнечном планируется комплексно отремонтировать футбольное поле с искусственной травой с дренажной системой и ливневой канализацией, установить оборудование на "умной спортивной площадке", а также трибуны на 100 мест и наружное освещение. В общей сложности стадион предполагает шесть спортивных зон: мини-футбол, баскетбол, волейбол, комплект воркаута, площадка ГТО и беговые дорожки. Все работы планируется выполнить до 1 сентября текущего года. На базе "Ляминские берега", которая находится в одном из живописных мест района на территории площадью 11,2 гектара, планируется оборудовать круглогодичную спортивную площадку с хоккейной коробкой, зонированной для летних игровых видов спорта, в том числе футбола и баскетбола. Текущий ремонт летом будет выполнен на 11 объектах образования, двух объектах культуры и одном спортивном объекте. На сегодня проведены все торговые процедуры, определены исполнители ремонтных работ. До 18 апреля все контракты будут заключены, уточнили власти.

https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865654438.html

https://ria.ru/20230412/yugra-1864816449.html

сургутский район

солнечный

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, солнечный, ханты-мансийский автономный округ