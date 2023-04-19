https://ria.ru/20230419/remont-1866452892.html
Власти Сургутского района Югры выделили средства на ремонт соцобъектов
Власти Сургутского района Югры выделили средства на ремонт соцобъектов - РИА Новости, 19.04.2023
Власти Сургутского района Югры выделили средства на ремонт соцобъектов
Почти 200 миллионов рублей будет выделено в 2023 году на ремонт социальных объектов в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:23
2023-04-19T19:23
2023-04-19T19:23
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
солнечный
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Почти 200 миллионов рублей будет выделено в 2023 году на ремонт социальных объектов в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "В этот год очень большой объем финансирования – 190 миллионов рублей. Все из бюджета Сургутского района. Девятнадцать объектов. Пересмотрели подход – основной упор на капитальные ремонты. Пять объектов на общую сумму в 160 миллионов рублей, то есть каждый объект большой. И оставшиеся 14 текущих ремонтов на сумму 30 миллионов рублей", - сказал Трубецкой во время рабочей поездки в поселок Ульт-Ягун. По его словам, капитальный ремонт в 2023 году запланирован в бассейне Лянторской школы №7, в Лянторской школе №6, в детской школе искусств в поселке городского типа Федоровский, на стадионе в поселке Солнечном и на спортплощадке на базе "Ляминские берега". Как уточнили РИА Новости в администрации муниципалитета, на стадионе в Солнечном планируется комплексно отремонтировать футбольное поле с искусственной травой с дренажной системой и ливневой канализацией, установить оборудование на "умной спортивной площадке", а также трибуны на 100 мест и наружное освещение. В общей сложности стадион предполагает шесть спортивных зон: мини-футбол, баскетбол, волейбол, комплект воркаута, площадка ГТО и беговые дорожки. Все работы планируется выполнить до 1 сентября текущего года. На базе "Ляминские берега", которая находится в одном из живописных мест района на территории площадью 11,2 гектара, планируется оборудовать круглогодичную спортивную площадку с хоккейной коробкой, зонированной для летних игровых видов спорта, в том числе футбола и баскетбола. Текущий ремонт летом будет выполнен на 11 объектах образования, двух объектах культуры и одном спортивном объекте. На сегодня проведены все торговые процедуры, определены исполнители ремонтных работ. До 18 апреля все контракты будут заключены, уточнили власти.
https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865654438.html
https://ria.ru/20230412/yugra-1864816449.html
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сургутский район, солнечный, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Солнечный, Ханты-Мансийский автономный округ
Власти Сургутского района Югры выделили средства на ремонт соцобъектов
Власти Сургутского района Югры выделили 190 миллионов рублей на ремонт соцобъектов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Почти 200 миллионов рублей будет выделено в 2023 году на ремонт социальных объектов в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"В этот год очень большой объем финансирования – 190 миллионов рублей. Все из бюджета Сургутского района. Девятнадцать объектов. Пересмотрели подход – основной упор на капитальные ремонты. Пять объектов на общую сумму в 160 миллионов рублей, то есть каждый объект большой. И оставшиеся 14 текущих ремонтов на сумму 30 миллионов рублей", - сказал Трубецкой во время рабочей поездки в поселок Ульт-Ягун.
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По его словам, капитальный ремонт в 2023 году запланирован в бассейне Лянторской школы №7, в Лянторской школе №6, в детской школе искусств в поселке городского типа Федоровский, на стадионе в поселке Солнечном и на спортплощадке на базе "Ляминские берега".
Как уточнили РИА Новости в администрации муниципалитета, на стадионе в Солнечном планируется комплексно отремонтировать футбольное поле с искусственной травой с дренажной системой и ливневой канализацией, установить оборудование на "умной спортивной площадке", а также трибуны на 100 мест и наружное освещение. В общей сложности стадион предполагает шесть спортивных зон: мини-футбол, баскетбол, волейбол, комплект воркаута, площадка ГТО и беговые дорожки. Все работы планируется выполнить до 1 сентября текущего года.
На базе "Ляминские берега", которая находится в одном из живописных мест района на территории площадью 11,2 гектара, планируется оборудовать круглогодичную спортивную площадку с хоккейной коробкой, зонированной для летних игровых видов спорта, в том числе футбола и баскетбола.
Текущий ремонт летом будет выполнен на 11 объектах образования, двух объектах культуры и одном спортивном объекте. На сегодня проведены все торговые процедуры, определены исполнители ремонтных работ. До 18 апреля все контракты будут заключены, уточнили власти.
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