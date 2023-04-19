https://ria.ru/20230419/regiony-1866437552.html
Путин удивился числу старых отечественных автомобилей в новых регионах
Путин удивился числу старых отечественных автомобилей в новых регионах - РИА Новости, 19.04.2023
Путин удивился числу старых отечественных автомобилей в новых регионах
Президент России Владимир Путин удивился количеству старых отечественных автомобилей, которые он видел в ходе поездки в новые регионы России, отметив, что это... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:37
2023-04-19T18:37
2023-04-19T18:41
специальная военная операция на украине
общество
россия
херсонская область
владимир путин
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866436927_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23d8dc3b4f24c38d2becdd8336f97650.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился количеству старых отечественных автомобилей, которые он видел в ходе поездки в новые регионы России, отметив, что это говорит о невысоких доходах населения. "Я уже в начале сейчас говорил о своей поездке и в Херсонскую область, и в Луганскую - на что обратил внимание: я такого количества стареньких автомобилей, "Лад" и "Жигулей", давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромнее. Вот о чем это говорит. Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли", - сказал он на совещании с членами правительства. Президент добавил, что при этом в новых регионах всё убрано, аккуратно и чисто. "То есть это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые, но им, конечно, нужна реальная помощь", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230419/putin-1866416241.html
россия
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866436927_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86e512efa4931810e9b0eec9766dd9fe.jpg
"Доходы у людей скромные" – Путин о том, почему в зоне СВО ездят на старых отечественных автомобилях
Президент России Владимир Путин удивился количеству старых отечественных автомобилей, которые он видел в ходе поездки в новые регионы России, отметив, что это говорит о невысоких доходах населения.
2023-04-19T18:37
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, херсонская область , владимир путин, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Луганская Народная Республика
Путин удивился числу старых отечественных автомобилей в новых регионах
Путин заявил, что давно не видел такого количества старых "Жигулей", как в новых регионах