https://ria.ru/20230419/regiony-1866437552.html

Путин удивился числу старых отечественных автомобилей в новых регионах

Путин удивился числу старых отечественных автомобилей в новых регионах - РИА Новости, 19.04.2023

Путин удивился числу старых отечественных автомобилей в новых регионах

Президент России Владимир Путин удивился количеству старых отечественных автомобилей, которые он видел в ходе поездки в новые регионы России, отметив, что это... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:37

2023-04-19T18:37

2023-04-19T18:41

специальная военная операция на украине

общество

россия

херсонская область

владимир путин

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился количеству старых отечественных автомобилей, которые он видел в ходе поездки в новые регионы России, отметив, что это говорит о невысоких доходах населения. "Я уже в начале сейчас говорил о своей поездке и в Херсонскую область, и в Луганскую - на что обратил внимание: я такого количества стареньких автомобилей, "Лад" и "Жигулей", давно уже не видел. О чем это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромнее. Вот о чем это говорит. Парк автомобилей сразу наводит на определенные мысли", - сказал он на совещании с членами правительства. Президент добавил, что при этом в новых регионах всё убрано, аккуратно и чисто. "То есть это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые, но им, конечно, нужна реальная помощь", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230419/putin-1866416241.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

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"Доходы у людей скромные" – Путин о том, почему в зоне СВО ездят на старых отечественных автомобилях Президент России Владимир Путин удивился количеству старых отечественных автомобилей, которые он видел в ходе поездки в новые регионы России, отметив, что это говорит о невысоких доходах населения. 2023-04-19T18:37 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, херсонская область , владимир путин, луганская народная республика