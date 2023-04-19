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У избившей медсестру омской блогерши забрали дочь - РИА Новости, 19.04.2023
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09:22 19.04.2023 (обновлено: 10:20 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/rebenok-1866241861.html
У избившей медсестру омской блогерши забрали дочь
У избившей медсестру омской блогерши забрали дочь - РИА Новости, 19.04.2023
У избившей медсестру омской блогерши забрали дочь
У блогерши из Омска Евы Абрамович (Скороходовой), которая избила медсестру, забрали пятимесячного ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:22
2023-04-19T10:20
россия
омская область
омск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 19 апр — РИА Новости. У блогерши из Омска Евы Абрамович (Скороходовой), которая избила медсестру, забрали пятимесячного ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.Инцидент в отделении токсикологии омской больницы скорой медицинской помощи № 1 произошел 12 апреля. Абрамович, получившая известность после участия в шоу "Давай поженимся", напала на 47-летнюю медсестру и серьезно избила ее. Блогершу доставили в полицию и возбудили против нее уголовное дело о побоях. "В понедельник у нее забрали ребенка. Сейчас девочка находится в доме малютки. Отец ребенка летом 2022 года умер от передозировки", — рассказали в Следственном комитете.Кроме того, выяснилось, что еще 30 марта Абрамович напала на одну из сотрудниц подразделения по делам несовершеннолетних, пришедшую к ней домой. "Девушка была в наркотическом опьянении, буянила. В этом состоянии она то совершенно спокойна, то неуправляемая агрессия. Инспекторы ПДН вызвали психбригаду, и, пока одна пошла встречать врачей, Ева набросилась на другую. &lt;…&gt; Девушка ударила &lt;...&gt; (сотрудницу. — Прим. ред.) по лицу, схватила за волосы. Пришли санитары, оттащили, забрали ее в больницу", — добавили в следственном ведомстве. Против блогерши возбудили еще одно уголовное дело — о применении насилия в отношении представителя власти, уточнили в пресс-службе. Ранее Абрамович уже имела проблемы с законом из-за нападения на полицейского, но тогда отделалась условным сроком.
https://ria.ru/20230414/izbienie-1865410829.html
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россия, омская область, омск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Омская область, Омск, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
У избившей медсестру омской блогерши забрали дочь

У омской блогерши Абрамович, избившей медсестру и ударившей инспектора ПДН, забрали дочь

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ОМСК, 19 апр — РИА Новости. У блогерши из Омска Евы Абрамович (Скороходовой), которая избила медсестру, забрали пятимесячного ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Инцидент в отделении токсикологии омской больницы скорой медицинской помощи № 1 произошел 12 апреля. Абрамович, получившая известность после участия в шоу "Давай поженимся", напала на 47-летнюю медсестру и серьезно избила ее. Блогершу доставили в полицию и возбудили против нее уголовное дело о побоях.
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"В понедельник у нее забрали ребенка. Сейчас девочка находится в доме малютки. Отец ребенка летом 2022 года умер от передозировки", — рассказали в Следственном комитете.
Кроме того, выяснилось, что еще 30 марта Абрамович напала на одну из сотрудниц подразделения по делам несовершеннолетних, пришедшую к ней домой.
"Девушка была в наркотическом опьянении, буянила. В этом состоянии она то совершенно спокойна, то неуправляемая агрессия. Инспекторы ПДН вызвали психбригаду, и, пока одна пошла встречать врачей, Ева набросилась на другую. <…> Девушка ударила <...> (сотрудницу. — Прим. ред.) по лицу, схватила за волосы. Пришли санитары, оттащили, забрали ее в больницу", — добавили в следственном ведомстве.
Против блогерши возбудили еще одно уголовное дело — о применении насилия в отношении представителя власти, уточнили в пресс-службе.
Ранее Абрамович уже имела проблемы с законом из-за нападения на полицейского, но тогда отделалась условным сроком.
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