https://ria.ru/20230419/rebenok-1866241861.html

У избившей медсестру омской блогерши забрали дочь

У избившей медсестру омской блогерши забрали дочь - РИА Новости, 19.04.2023

У избившей медсестру омской блогерши забрали дочь

У блогерши из Омска Евы Абрамович (Скороходовой), которая избила медсестру, забрали пятимесячного ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:22

2023-04-19T09:22

2023-04-19T10:20

россия

омская область

омск

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 19 апр — РИА Новости. У блогерши из Омска Евы Абрамович (Скороходовой), которая избила медсестру, забрали пятимесячного ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.Инцидент в отделении токсикологии омской больницы скорой медицинской помощи № 1 произошел 12 апреля. Абрамович, получившая известность после участия в шоу "Давай поженимся", напала на 47-летнюю медсестру и серьезно избила ее. Блогершу доставили в полицию и возбудили против нее уголовное дело о побоях. "В понедельник у нее забрали ребенка. Сейчас девочка находится в доме малютки. Отец ребенка летом 2022 года умер от передозировки", — рассказали в Следственном комитете.Кроме того, выяснилось, что еще 30 марта Абрамович напала на одну из сотрудниц подразделения по делам несовершеннолетних, пришедшую к ней домой. "Девушка была в наркотическом опьянении, буянила. В этом состоянии она то совершенно спокойна, то неуправляемая агрессия. Инспекторы ПДН вызвали психбригаду, и, пока одна пошла встречать врачей, Ева набросилась на другую. <…> Девушка ударила <...> (сотрудницу. — Прим. ред.) по лицу, схватила за волосы. Пришли санитары, оттащили, забрали ее в больницу", — добавили в следственном ведомстве. Против блогерши возбудили еще одно уголовное дело — о применении насилия в отношении представителя власти, уточнили в пресс-службе. Ранее Абрамович уже имела проблемы с законом из-за нападения на полицейского, но тогда отделалась условным сроком.

https://ria.ru/20230414/izbienie-1865410829.html

https://ria.ru/20230418/izbienie-1866173071.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омская область, омск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)