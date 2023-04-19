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Правительство завершает подготовку программы развития новых регионов - РИА Новости, 19.04.2023
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17:24 19.04.2023 (обновлено: 17:35 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/razvitie-1866407579.html
Правительство завершает подготовку программы развития новых регионов
Правительство завершает подготовку программы развития новых регионов - РИА Новости, 19.04.2023
Правительство завершает подготовку программы развития новых регионов
Кабмин завершает подготовку программы развития новых регионов РФ, в ней нужно зафиксировать ответственность вице-премьеров и министров за результаты, заявил... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:24
2023-04-19T17:35
владимир путин
россия
правительство рф
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
политика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кабмин завершает подготовку программы развития новых регионов РФ, в ней нужно зафиксировать ответственность вице-премьеров и министров за результаты, заявил президент России Владимир Путин."Правительство, как известно, завершает подготовку программы развития новых регионов. И хочу акцентировать в этой связи, что в такой программе должна быть зафиксирована, конечно, прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат, которым, естественно, можно считать только изменение ситуации к лучшему и настроения людей, оценка людей, нашими гражданами на этих новых территориях того, что делается местными властями и правительством Российской Федерации", - сказал он на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864570729.html
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владимир путин, россия, правительство рф, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, политика
Владимир Путин, Россия, Правительство РФ, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Политика
Правительство завершает подготовку программы развития новых регионов

Путин: надо зафиксировать ответственность правительства за развитие новых регионов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кабмин завершает подготовку программы развития новых регионов РФ, в ней нужно зафиксировать ответственность вице-премьеров и министров за результаты, заявил президент России Владимир Путин.
"Правительство, как известно, завершает подготовку программы развития новых регионов. И хочу акцентировать в этой связи, что в такой программе должна быть зафиксирована, конечно, прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат, которым, естественно, можно считать только изменение ситуации к лучшему и настроения людей, оценка людей, нашими гражданами на этих новых территориях того, что делается местными властями и правительством Российской Федерации", - сказал он на совещании с членами правительства.
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Владимир ПутинРоссияПравительство РФХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПолитика
 
 
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