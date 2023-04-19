https://ria.ru/20230419/razvedka-1866244549.html

В Запорожской области пресекли две попытки разведки боем украинских войск

В Запорожской области пресекли две попытки разведки боем украинских войск - РИА Новости, 19.04.2023

В Запорожской области пресекли две попытки разведки боем украинских войск

Вооруженные силы России минувшей ночью пресекли две попытки разведки боем, в том числе с участием бронетехники, на линии фронта в Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:38

2023-04-19T09:38

2023-04-19T09:38

запорожская область

россия

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России минувшей ночью пресекли две попытки разведки боем, в том числе с участием бронетехники, на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости в среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью противник предпринял две попытки разведки боем на линии фронта в районе города Орехов, но после встречи их огнем наших военных откатились назад и вернулись на исходные позиции", - сказал Рогов. По его словам, атаки противника произошли в нескольких километров одна от другой с разницей в несколько часов, а вторая разведка боем "была уже с поддержкой артиллерии и бронетехники". Как неоднократно сообщалось с разных участков фронта, украинские войска продолжают регулярно прощупывать российскую оборону, посылая на разведку боем малые группы, иногда с бронетехникой. Противостояние идет на фоне заявлений украинских и американских властей о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины, дата которого, однако, постоянно сдвигается "вправо". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230414/zaporozhe-1865232176.html

https://ria.ru/20230418/obstrely-1865971742.html

запорожская область

россия

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины