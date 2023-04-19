https://ria.ru/20230419/razvedka-1866244549.html
В Запорожской области пресекли две попытки разведки боем украинских войск
В Запорожской области пресекли две попытки разведки боем украинских войск - РИА Новости, 19.04.2023
В Запорожской области пресекли две попытки разведки боем украинских войск
Вооруженные силы России минувшей ночью пресекли две попытки разведки боем, в том числе с участием бронетехники, на линии фронта в Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:38
2023-04-19T09:38
2023-04-19T09:38
запорожская область
россия
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России минувшей ночью пресекли две попытки разведки боем, в том числе с участием бронетехники, на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости в среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минувшей ночью противник предпринял две попытки разведки боем на линии фронта в районе города Орехов, но после встречи их огнем наших военных откатились назад и вернулись на исходные позиции", - сказал Рогов. По его словам, атаки противника произошли в нескольких километров одна от другой с разницей в несколько часов, а вторая разведка боем "была уже с поддержкой артиллерии и бронетехники". Как неоднократно сообщалось с разных участков фронта, украинские войска продолжают регулярно прощупывать российскую оборону, посылая на разведку боем малые группы, иногда с бронетехникой. Противостояние идет на фоне заявлений украинских и американских властей о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины, дата которого, однако, постоянно сдвигается "вправо". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230414/zaporozhe-1865232176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области пресекли две попытки разведки боем украинских войск
Рогов заявил, что ВС России ночью пресекли две попытки разведки боем украинских войск
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России минувшей ночью пресекли две попытки разведки боем, в том числе с участием бронетехники, на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости в среду глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Минувшей ночью противник предпринял две попытки разведки боем на линии фронта в районе города Орехов, но после встречи их огнем наших военных откатились назад и вернулись на исходные позиции", - сказал Рогов.
Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье
По его словам, атаки противника произошли в нескольких километров одна от другой с разницей в несколько часов, а вторая разведка боем "была уже с поддержкой артиллерии и бронетехники".
Как неоднократно сообщалось с разных участков фронта, украинские войска продолжают регулярно прощупывать российскую оборону, посылая на разведку боем малые группы, иногда с бронетехникой.
Противостояние идет на фоне заявлений украинских и американских властей о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины
, дата которого, однако, постоянно сдвигается "вправо". Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева
и Вашингтона
нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.
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