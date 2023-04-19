https://ria.ru/20230419/razov-1866180560.html

Сергей Разов: для отношений между Россией и Италией настанут лучшие времена

Сергей Разов: для отношений между Россией и Италией настанут лучшие времена - РИА Новости, 19.04.2023

Сергей Разов: для отношений между Россией и Италией настанут лучшие времена

Завершающий свою миссию в Риме посол Сергей Разов перед отъездом на родину рассказал, какой запомнится ему Италия после почти десяти лет работы, и почему он... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:00

2023-04-19T09:00

2023-04-19T09:00

интервью

сергей разов

россия

рим

италия

евросоюз

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Завершающий свою миссию в Риме посол Сергей Разов перед отъездом на родину рассказал, какой запомнится ему Италия после почти десяти лет работы, и почему он уверен, что наши двусторонние отношения ожидают лучшие времена. В начале апреля президент России Владимир Путин освободил Разова от обязанностей посла РФ в Италии и Сан-Марино и назначил на эту должность директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова.– Сергей Сергеевич, последний этап вашей работы в Италии пришелся на один из самых сложных периодов во взаимоотношениях между нашими странами. Чувствуете ли вы сейчас заинтересованность итальянской стороны в сохранении отношений с Россией? Удается ли поддерживать существовавшие долгое время двусторонние каналы связи?– Как известно, не мы выбираем время, а время выбирает нас. Последние год-полтора действительно оказались весьма сложными во взаимоотношениях между нашими странами. Впрочем, бывали времена и похуже – вспомните участие фашистской Италии в агрессии против СССР. Уверен, будут и лучшие времена, в большей мере отвечающие коренным интересам народов наших стран, потребностям экономического сотрудничества, культурного взаимодействия. В целом смотрю на ситуацию философски. Не устаю повторять: кризисы приходят и уходят, а интересы остаются. За годы моей работы в Италии сменилось уже семь правительств разной политической ориентации со своими нюансами в восприятии России и особенностями в подходах к отношениям с нашей страной. Однако, и в рамках меняющейся политической конъюнктуры мы здесь неизменно ощущали доброе дружеское отношение простых итальянцев к нашим гражданам, которые отвечали им взаимной симпатией. Возвращаюсь к вашему вопросу. Межгосударственные отношения сохраняются: дипломатические, экономические, консульские и другие. Двусторонние каналы связи поддерживаются, хотя и в существенно более ограниченных, чем ранее, масштабах.– Недавно вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в ходе встречи с представителями зарубежных СМИ высказался в том плане, что вы несколько выходили за рамки своих задач в качестве посла и, не будучи министром иностранных дел, давали политические оценки. Как вы относитесь к этому?– Мои задачи в качестве посла сформулированы в соответствующем федеральном законе России. Цитирую: "Посол – высший официальный представитель Российской Федерации, аккредитованный в государстве пребывания, обеспечивающий дипломатическими и международно-правовыми средствами проведение внешнеполитической линии Российской Федерации". За 30 лет работы в качестве посла в различных странах я строго руководствовался этими требованиями, прямо предполагающими, согласитесь, и соответствующие "политические оценки".– Судя по заявлениям представителей итальянского руководства, Италия стала одним из лидеров в ЕС в области замораживания собственности и активов российских бизнесменов. Обращались ли отечественные предприниматели к вам за помощью? И как вы оцениваете перспективы их судебных исков по данной проблематике?– Итальянская пресса со ссылкой на официальные источники сообщала об аресте собственности российских граждан в Италии на 2,8 миллиарда евро. Если это так, то, похоже, Италия действительно находится в лидерах. Как эти неправовые действия вяжутся с зафиксированными в Конституции Италии законодательными гарантиями права частной собственности, судить трудно. Видимо, коллективные санкционные решения Евросоюза выше законов Италии. Российские граждане по этому вопросу за содействием посольства не обращаются. Этими делами занимаются их адвокаты. Перспективы исков оценивать не берусь, они зависят от обстоятельств каждого отдельного случая и, разумеется, от общей политической конъюнктуры.– Вы без малого десять лет были послом России в Италии. Как за это время изменилась эта страна? С каким чувством вы ее покидаете? Какой запомнится вам Италия: государством, оказавшимся в авангарде санкционной политики Запада, или же страной, многие граждане которой по-прежнему любят Россию, ее народ и ее культуру?– Что касается облика страны, то картина сложится мозаичная. Природные красоты, богатейшее историко-культурное наследие, самобытная кухня, традиционная открытость и гостеприимство итальянцев привлекают сюда десятки миллионов людей со всего мира. Но немало и проблем: высокий по европейским меркам госдолг, дефицит бюджета, инфляция, наплыв нелегальных мигрантов, снижение рождаемости и т.д. Хотя, на взгляд наблюдателя со стороны, первое, безусловно, перевешивает второе. Такой разной Италия и останется в памяти. И страной, безоговорочно присоединившейся к разрушительным санкциям против России и поставкам оружия на Украину (против воли половины населения). И одновременно страной, граждане которой любят Россию, ее культуру, с неизменной симпатией относятся к русским. В этом случае второе, пожалуй, перевешивает первое. Как часто бывает перед отъездом – смешение чувств: легкая грусть от расставания с многочисленными итальянскими друзьями и знакомыми и удовлетворение от возвращения на Родину.

https://ria.ru/20230221/italiya-1853350185.html

https://ria.ru/20230326/sanktsii-1860725000.html

https://ria.ru/20230209/kritika-1850757459.html

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рим

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, сергей разов, россия, рим, италия, евросоюз