https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866459077.html

Шахтер с "Распадской" отравился угарным газом во время пожара

Шахтер с "Распадской" отравился угарным газом во время пожара - РИА Новости, 19.04.2023

Шахтер с "Распадской" отравился угарным газом во время пожара

Один из горняков шахты "Распадская" отравился угарным газом, сейчас его жизнь вне опасности, сообщили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:52

2023-04-19T19:52

2023-04-19T19:53

происшествия

кемеровская область

шахта "распадская"

следственный комитет россии (ск рф)

россия

междуреченск

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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Один из горняков шахты "Распадская" отравился угарным газом, сейчас его жизнь вне опасности, сообщили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф. На момент возгорания (около 13.00 мск) в шахте находились 275 человек, все они вышли на поверхность. Работа шахты приостановлена. "При получении информации о возгорании в шахте "Распадская" на место выехали горноспасатели, бригады скорой медицинской помощи Междуреченска и регионального центра медицины катастроф… Из выведенных на поверхность… медицинская помощь понадобилась одному человеку. Мужчине диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести, его жизнь вне опасности", – рассказали в Центре медицины катастроф. Пострадавший доставлен в больницу Междуреченска. Как уточнили РИА Новости в администрации правительства Кемеровской области, по распоряжению руководителя оперативного штаба по ликвидации ЧС, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева его лечение проконтролирует главный токсиколог области. Региональное управление СК РФ сообщило о начале доследственной проверки по факту случившегося. Evraz в конце 2020 года консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская", передав на ее баланс "Южкузбассуголь". Производственный комплекс укрупненной "Распадской" включает в себя семь шахт, два разреза, три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы оцениваются в 1,9 миллиарда тонн угля. Evraz собирался выделить угольные активы, консолидированные на базе "Распадской", в отдельный бизнес, однако в итоге отказался от этих планов из-за санкционного давления.

https://ria.ru/20230419/shakhty-1866356894.html

https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866359070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кемеровская область, шахта "распадская", следственный комитет россии (ск рф), россия, междуреченск