Шахтер с "Распадской" отравился угарным газом во время пожара
Один из горняков шахты "Распадская" в Кузбассе отравился угарным газом во время пожара
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Один из горняков шахты "Распадская" отравился угарным газом, сейчас его жизнь вне опасности, сообщили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф.
На момент возгорания (около 13.00 мск) в шахте находились 275 человек, все они вышли на поверхность. Работа шахты приостановлена.
"При получении информации о возгорании в шахте "Распадская" на место выехали горноспасатели, бригады скорой медицинской помощи Междуреченска и регионального центра медицины катастроф… Из выведенных на поверхность… медицинская помощь понадобилась одному человеку. Мужчине диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести, его жизнь вне опасности", – рассказали в Центре медицины катастроф.
Пострадавший доставлен в больницу Междуреченска.
Как уточнили РИА Новости в администрации правительства Кемеровской области, по распоряжению руководителя оперативного штаба по ликвидации ЧС, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева его лечение проконтролирует главный токсиколог области.
Региональное управление СК РФ сообщило о начале доследственной проверки по факту случившегося.
Evraz в конце 2020 года консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская", передав на ее баланс "Южкузбассуголь". Производственный комплекс укрупненной "Распадской" включает в себя семь шахт, два разреза, три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы оцениваются в 1,9 миллиарда тонн угля. Evraz собирался выделить угольные активы, консолидированные на базе "Распадской", в отдельный бизнес, однако в итоге отказался от этих планов из-за санкционного давления.