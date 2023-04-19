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Шахтер с "Распадской" отравился угарным газом во время пожара - РИА Новости, 19.04.2023
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19:52 19.04.2023 (обновлено: 19:53 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866459077.html
Шахтер с "Распадской" отравился угарным газом во время пожара
Шахтер с "Распадской" отравился угарным газом во время пожара - РИА Новости, 19.04.2023
Шахтер с "Распадской" отравился угарным газом во время пожара
Один из горняков шахты "Распадская" отравился угарным газом, сейчас его жизнь вне опасности, сообщили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:52
2023-04-19T19:53
происшествия
кемеровская область
шахта "распадская"
следственный комитет россии (ск рф)
россия
междуреченск
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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Один из горняков шахты "Распадская" отравился угарным газом, сейчас его жизнь вне опасности, сообщили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф. На момент возгорания (около 13.00 мск) в шахте находились 275 человек, все они вышли на поверхность. Работа шахты приостановлена. "При получении информации о возгорании в шахте "Распадская" на место выехали горноспасатели, бригады скорой медицинской помощи Междуреченска и регионального центра медицины катастроф… Из выведенных на поверхность… медицинская помощь понадобилась одному человеку. Мужчине диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести, его жизнь вне опасности", – рассказали в Центре медицины катастроф. Пострадавший доставлен в больницу Междуреченска. Как уточнили РИА Новости в администрации правительства Кемеровской области, по распоряжению руководителя оперативного штаба по ликвидации ЧС, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева его лечение проконтролирует главный токсиколог области. Региональное управление СК РФ сообщило о начале доследственной проверки по факту случившегося. Evraz в конце 2020 года консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская", передав на ее баланс "Южкузбассуголь". Производственный комплекс укрупненной "Распадской" включает в себя семь шахт, два разреза, три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы оцениваются в 1,9 миллиарда тонн угля. Evraz собирался выделить угольные активы, консолидированные на базе "Распадской", в отдельный бизнес, однако в итоге отказался от этих планов из-за санкционного давления.
https://ria.ru/20230419/shakhty-1866356894.html
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кемеровская область
россия
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происшествия, кемеровская область, шахта "распадская", следственный комитет россии (ск рф), россия, междуреченск
Происшествия, Кемеровская область, Шахта "Распадская", Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Междуреченск
Шахтер с "Распадской" отравился угарным газом во время пожара

Один из горняков шахты "Распадская" в Кузбассе отравился угарным газом во время пожара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Один из горняков шахты "Распадская" отравился угарным газом, сейчас его жизнь вне опасности, сообщили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф.
На момент возгорания (около 13.00 мск) в шахте находились 275 человек, все они вышли на поверхность. Работа шахты приостановлена.
Восстановительные работы на шахте Распадская - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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"При получении информации о возгорании в шахте "Распадская" на место выехали горноспасатели, бригады скорой медицинской помощи Междуреченска и регионального центра медицины катастроф… Из выведенных на поверхность… медицинская помощь понадобилась одному человеку. Мужчине диагностировано отравление угарным газом средней степени тяжести, его жизнь вне опасности", – рассказали в Центре медицины катастроф.
Пострадавший доставлен в больницу Междуреченска.
Как уточнили РИА Новости в администрации правительства Кемеровской области, по распоряжению руководителя оперативного штаба по ликвидации ЧС, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева его лечение проконтролирует главный токсиколог области.
Региональное управление СК РФ сообщило о начале доследственной проверки по факту случившегося.
Evraz в конце 2020 года консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская", передав на ее баланс "Южкузбассуголь". Производственный комплекс укрупненной "Распадской" включает в себя семь шахт, два разреза, три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы оцениваются в 1,9 миллиарда тонн угля. Evraz собирался выделить угольные активы, консолидированные на базе "Распадской", в отдельный бизнес, однако в итоге отказался от этих планов из-за санкционного давления.
Здание административно-бытового комплекса шахты Распадская - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Шахта "Распадская"
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ПроисшествияКемеровская областьШахта "Распадская"Следственный комитет России (СК РФ)РоссияМеждуреченск
 
 
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