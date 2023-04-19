https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866359070.html

Шахта "Распадская"

Шахта "Распадская" - РИА Новости, 19.04.2023

Шахта "Распадская"

Шахта "Распадская" – крупнейшая подземная угольная шахта России.Расположена в 11 километрах от города Междуреченска (Кемеровская область). РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:17

2023-04-19T15:17

2023-04-19T15:17

справки

шахта "распадская"

россия

междуреченск

кемеровская область

шахтеры

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Шахта "Распадская" – крупнейшая подземная угольная шахта России.Расположена в 11 километрах от города Междуреченска (Кемеровская область). Проект строительства шахты "Распадская" был разработан в начале 1960-х годов.В 1970 году "Распадскую" объявили ударной комсомольской стройкой: сюда съехались тысячи молодых людей со всего СССР. Ежедневно на возведении шахтных объектов работали более трех тысяч человек. Участвовали 10 проектных и четыре научно-исследовательских института, 100 заводов-поставщиков оборудования и материалов.При строительстве предприятия многие технологии применялись впервые и разрабатывались специально для "Распадской". Например, уникальным объектом на поверхности стал закрытый склад угля высотой около 60 метров. Впервые в отечественной практике здесь применили специальную скользящую опалубку.Первая очередь шахты "Распадской" с проектной мощностью два миллиона тонн угля в год была сдана в эксплуатацию 28 декабря 1973 года. Завершилось строительство предприятия через пять лет, 27 декабря 1977 года, с введением в эксплуатацию третьей очереди. В течение следующих 10 лет горнякам удалось вывести работу шахты на полную проектную мощность – 7,5 миллиона тонн угля в год.В 1990-е годы угольная промышленность переживала тяжелейший кризис, однако "Распадская" не только продолжала работать, но и развивалась: производство оснащалось современными комплексами, росла производительность труда.В 2003 году на базе шахты "Распадская" была создана Распадская угольная компания, объединившая взаимосвязанные предприятия – группу добывающих, проходческих, транспортных и сбытовых компаний. В 2013 году Распадская угольная компания вошла в состав ЕВРАЗа.В настоящее время Распадская угольная компания – лидер отечественной угольной промышленности. Ежегодно ее предприятия добывают более 20 миллионов тонн угля. Шахта "Распадская" является флагманом в добыче высококачественного коксующегося угля.Балансовые запасы – более 1,2 миллиарда тонн угля. Проектная мощность шахты – 7,5 миллиона тонн угля в год. По предварительным расчетам, это позволит предприятию работать в течение 100 лет.Глубина шахты – около 600 метров, протяженность действующих горных выработок – более 220 километров.Численность коллектива – более двух тысяч человек.С момента начала эксплуатации на "Распадской" произошло несколько ЧП с человеческими жертвами. Крупная авария в советский период случилась 24 октября 1982 года, когда взрывом метана были убиты 22 шахтера.В современной истории крупнейшая авария случилась 9 мая 2010 года. Ночью на шахте прогремели два взрыва с интервалом в четыре часа. В результате трагедии погиб 91 человек, 20 из которых были спасатели одного из подразделений ОАО "ВГСЧ" – Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда (НОВГСО). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, шахта "распадская", россия, междуреченск, кемеровская область, шахтеры