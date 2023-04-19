https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866347315.html

На шахте "Распадская" на поверхность вывели 35 горняков

На шахте "Распадская" на поверхность вывели 35 горняков - РИА Новости, 19.04.2023

На шахте "Распадская" на поверхность вывели 35 горняков

Пострадавших из-за пожара на шахте "Распадская" в Кузбассе, по предварительным данным, нет, на поверхность выведены 35 горняков из 275 человек, сообщили РИА... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:49

2023-04-19T14:49

2023-04-19T14:57

шахта "распадская"

междуреченск

сергей цивилев

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Пострадавших из-за пожара на шахте "Распадская" в Кузбассе, по предварительным данным, нет, на поверхность выведены 35 горняков из 275 человек, сообщили РИА Новости в администрации Междуреченска.Ранее сообщалось, что на шахте "Распадская" произошло возгорание. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации."Пострадавших, по предварительной информации, нет, проводится эвакуация. На место выехали спасатели. Известно, что в шахте на момент ЧС находились 275 человек. На данный момент вывели на поверхность 35 горняков", – сообщила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220713/shakhta-1802137183.html

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Кирилл Волков

шахта "распадская", междуреченск, сергей цивилев, происшествия, кемеровская область