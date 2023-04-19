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США провели испытание ракеты Minuteman III - РИА Новости, 19.04.2023
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20:06 19.04.2023 (обновлено: 20:19 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/raketa-1866462031.html
США провели испытание ракеты Minuteman III
США провели испытание ракеты Minuteman III - РИА Новости, 19.04.2023
США провели испытание ракеты Minuteman III
Американские военные провели в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T20:06
2023-04-19T20:19
сша
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Американские военные провели в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, сообщила база космических сил "Ванденберг"."(Военные) 19 апреля провели оперативный испытательный пуск Minuteman III без боевой части, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны", - говорится в пресс-релизе.Ракеты была выбрана случайным образом из арсеналов в штате Монтана и перевезена к месту пуска в Калифорнию. Она пролетела 4,2 тысячи миль (6,76 тысячи километров) над Тихим океаном.
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сша, министерство обороны сша, в мире
США, Министерство обороны США, В мире
США провели испытание ракеты Minuteman III

Пентагон провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Американские военные провели в среду испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США, сообщила база космических сил "Ванденберг".
"(Военные) 19 апреля провели оперативный испытательный пуск Minuteman III без боевой части, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны", - говорится в пресс-релизе.
Ракеты была выбрана случайным образом из арсеналов в штате Монтана и перевезена к месту пуска в Калифорнию. Она пролетела 4,2 тысячи миль (6,76 тысячи километров) над Тихим океаном.
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Россия накажет США их же оружием. Пентагон в бешенстве и не знает, как быть
13 апреля, 08:00
 
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