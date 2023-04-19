https://ria.ru/20230419/rada-1866319229.html
В Раде предложили запретить россиянам владеть землей на Украине
В Раде предложили запретить россиянам владеть землей на Украине - РИА Новости, 19.04.2023
В Раде предложили запретить россиянам владеть землей на Украине
В Раде предлагают запретить россиянам владеть землей на Украине, говорится в законопроекте, опубликованном на сайте украинского парламента. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:50
2023-04-19T13:50
2023-04-19T14:03
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Раде предлагают запретить россиянам владеть землей на Украине, говорится в законопроекте, опубликованном на сайте украинского парламента. В Верховной раде зарегистрирован проект закона о защите права собственности украинского народа. Россиянам могут запретить владеть земельными, лесными и водными ресурсами Украины. По утверждению авторов законопроекта, его принятие будет содействовать защите природных объектов, право собственности на которые принадлежит украинскому народу в соответствии с конституцией страны.
https://ria.ru/20230412/krym-1864809442.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде предложили запретить россиянам владеть землей на Украине
В Раде предложили запретить россиянам владеть земельными и лесными ресурсами Украины