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Российских военных на Украине безнаказанно подвергают пыткам, заявил МИД - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 19.04.2023 (обновлено: 14:35 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/pytki-1866321656.html
Российских военных на Украине безнаказанно подвергают пыткам, заявил МИД
Российских военных на Украине безнаказанно подвергают пыткам, заявил МИД - РИА Новости, 19.04.2023
Российских военных на Украине безнаказанно подвергают пыткам, заявил МИД
Взятых в заложники российских военнослужащих на Украине подвергают пыткам, при этом власти даже не заикаются о привлечении виновных, сообщил МИД РФ в своем... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:55
2023-04-19T14:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взятых в заложники российских военнослужащих на Украине подвергают пыткам, при этом власти даже не заикаются о привлечении виновных, сообщил МИД РФ в своем ежегодном докладе о правах человека на Украине."Взятых в заложники российских военнослужащих содержат в ужасных условиях и подвергают пыткам и иным видам бесчеловечного и жестокого обращения. Многочисленные свидетельства преступлений украинских вооруженных формирований и нацбатальонов размещаются ими же в открытом доступе в Интернете. Власти Украины даже не заикаются о каком-либо привлечении виновных в этих тяжких преступлениях к ответственности", - говорится в докладе.Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ.Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
https://ria.ru/20230419/plennye-1866296037.html
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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украина, россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Российских военных на Украине безнаказанно подвергают пыткам, заявил МИД

МИД: взятых в заложники российских военных на Украине безнаказанно подвергают пыткам

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из плена - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из плена. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взятых в заложники российских военнослужащих на Украине подвергают пыткам, при этом власти даже не заикаются о привлечении виновных, сообщил МИД РФ в своем ежегодном докладе о правах человека на Украине.
"Взятых в заложники российских военнослужащих содержат в ужасных условиях и подвергают пыткам и иным видам бесчеловечного и жестокого обращения. Многочисленные свидетельства преступлений украинских вооруженных формирований и нацбатальонов размещаются ими же в открытом доступе в Интернете. Власти Украины даже не заикаются о каком-либо привлечении виновных в этих тяжких преступлениях к ответственности", - говорится в докладе.
Российские военнослужащие, возвращенные из плена - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ.
Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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