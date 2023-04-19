https://ria.ru/20230419/pytki-1866321656.html

Российских военных на Украине безнаказанно подвергают пыткам, заявил МИД

Российских военных на Украине безнаказанно подвергают пыткам, заявил МИД - РИА Новости, 19.04.2023

Российских военных на Украине безнаказанно подвергают пыткам, заявил МИД

Взятых в заложники российских военнослужащих на Украине подвергают пыткам, при этом власти даже не заикаются о привлечении виновных, сообщил МИД РФ в своем... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:55

2023-04-19T13:55

2023-04-19T14:35

специальная военная операция на украине

украина

россия

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взятых в заложники российских военнослужащих на Украине подвергают пыткам, при этом власти даже не заикаются о привлечении виновных, сообщил МИД РФ в своем ежегодном докладе о правах человека на Украине."Взятых в заложники российских военнослужащих содержат в ужасных условиях и подвергают пыткам и иным видам бесчеловечного и жестокого обращения. Многочисленные свидетельства преступлений украинских вооруженных формирований и нацбатальонов размещаются ими же в открытом доступе в Интернете. Власти Украины даже не заикаются о каком-либо привлечении виновных в этих тяжких преступлениях к ответственности", - говорится в докладе.Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ.Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.

https://ria.ru/20230419/plennye-1866296037.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр