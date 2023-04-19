Российских военных на Украине безнаказанно подвергают пыткам, заявил МИД
МИД: взятых в заложники российских военных на Украине безнаказанно подвергают пыткам
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из плена. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взятых в заложники российских военнослужащих на Украине подвергают пыткам, при этом власти даже не заикаются о привлечении виновных, сообщил МИД РФ в своем ежегодном докладе о правах человека на Украине.
"Взятых в заложники российских военнослужащих содержат в ужасных условиях и подвергают пыткам и иным видам бесчеловечного и жестокого обращения. Многочисленные свидетельства преступлений украинских вооруженных формирований и нацбатальонов размещаются ими же в открытом доступе в Интернете. Власти Украины даже не заикаются о каком-либо привлечении виновных в этих тяжких преступлениях к ответственности", - говорится в докладе.
Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ.
Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.