https://ria.ru/20230419/pvo-1866465825.html
Минобороны Украины подтвердило получение второй установки ПВО IRIS-T
Минобороны Украины подтвердило получение второй установки ПВО IRIS-T - РИА Новости, 19.04.2023
Минобороны Украины подтвердило получение второй установки ПВО IRIS-T
Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter подтвердил получение Киевом второй установки противовоздушной обороны IRIS-T от Германии. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T20:32
2023-04-19T20:32
2023-04-19T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
сергей лавров
алексей резников
нато
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter подтвердил получение Киевом второй установки противовоздушной обороны IRIS-T от Германии. Ранее немецкие СМИ сообщили о передаче Германией Украине второй установки такого типа. "Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарны немецким партнерам, повышает возможность борьбы с крылатыми ракетами", - написал Резников в соцсетях. Ранее первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк также заявил о прибытии на Украину системы ПВО Patriot из США, Нидерландов и Германии. Издание Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона утверждало, что Украина может лишиться ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" уже к 13 апреля, а к 3 мая ракеты могут закончится и для комплексов С-300, в связи с чем без прикрытия систем ПВО останутся порядка 40 критических объектов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230414/evropa-1865227550.html
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Минобороны Украины подтвердило получение второй установки ПВО IRIS-T
Министр обороны Украины подтвердил получение Киевом второй установки ПВО IRIS-T