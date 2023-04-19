https://ria.ru/20230419/pvo-1866358926.html

Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T

Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T - РИА Новости, 19.04.2023

Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T

На Украину прибыла вторая из четырех обещанных Киеву систем ПВО IRIS-T, сообщает издание Spiegel со ссылкой на свои источники в профильных ведомствах. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:16

2023-04-19T15:16

2023-04-19T15:16

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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. На Украину прибыла вторая из четырех обещанных Киеву систем ПВО IRIS-T, сообщает издание Spiegel со ссылкой на свои источники в профильных ведомствах. "Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО Iris-T SLM", - говорится в сообщении. По данным издания, система ПВО и 16 единиц боеприпасов поступили на Украину на днях, предположительно 16 апреля. Когда будут поставлены остальные две системы, неясно, поскольку их еще предстоит произвести. В начале марта по данным минобороны Украины военнослужащие ВВС Германии начали тактическую подготовку украинских военных к работе на системе противовоздушной обороны IRIS-T. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона утверждало, что Украина может лишиться ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" уже к 13 апреля, а к 3 мая ракеты могут закончится и для комплексов С-300, в связи с чем без прикрытия систем ПВО останутся порядка 40 критических объектов, сообщает американское Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230419/pvo-1866240657.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230418/patriot-1866186686.html

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в мире, украина, германия