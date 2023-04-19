https://ria.ru/20230419/putin-1866416241.html
Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации
Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации - РИА Новости, 19.04.2023
Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации
Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне проведения спецоперации, чтобы не отрывать военных от мест дислокации их подразделений. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:52
2023-04-19T17:52
2023-04-19T19:10
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир путин
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне проведения спецоперации, чтобы не отрывать военных от мест дислокации их подразделений."Обстановка требует, чтобы они были на месте", — подчеркнул глава государства.По его словам, целью поездки в Луганскую народную республику и Херсонскую область была встреча с военнослужащими.Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР в понедельник. Он заслушал доклады об обстановке в зоне боевых действий и поздравил бойцов с праздником Пасхи.
https://ria.ru/20230419/shoygu-1866348638.html
россия
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37a341357fd567801cf0a4ce30485d7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , владимир путин, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Луганская Народная Республика
Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации
Путин заявил, что сам посетил штабы в зоне СВО, чтобы военные не покидали места дислокации