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Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:52 19.04.2023 (обновлено: 19:10 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/putin-1866416241.html
Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации
Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации - РИА Новости, 19.04.2023
Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации
Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне проведения спецоперации, чтобы не отрывать военных от мест дислокации их подразделений. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:52
2023-04-19T19:10
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне проведения спецоперации, чтобы не отрывать военных от мест дислокации их подразделений."Обстановка требует, чтобы они были на месте", — подчеркнул глава государства.По его словам, целью поездки в Луганскую народную республику и Херсонскую область была встреча с военнослужащими.Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР в понедельник. Он заслушал доклады об обстановке в зоне боевых действий и поздравил бойцов с праздником Пасхи.
https://ria.ru/20230419/shoygu-1866348638.html
россия
херсонская область
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россия, херсонская область , владимир путин, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Луганская Народная Республика
Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации

Путин заявил, что сам посетил штабы в зоне СВО, чтобы военные не покидали места дислокации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр РИА Новости. Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне проведения спецоперации, чтобы не отрывать военных от мест дислокации их подразделений.
"Обстановка требует, чтобы они были на месте", — подчеркнул глава государства.
По его словам, целью поездки в Луганскую народную республику и Херсонскую область была встреча с военнослужащими.
Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР в понедельник. Он заслушал доклады об обстановке в зоне боевых действий и поздравил бойцов с праздником Пасхи.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир ПутинЛуганская Народная Республика
 
 
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