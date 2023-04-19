https://ria.ru/20230419/putin-1866416241.html

Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации

Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации - РИА Новости, 19.04.2023

Путин рассказал о своей поездке в зону спецоперации

Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне проведения спецоперации, чтобы не отрывать военных от мест дислокации их подразделений. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:52

2023-04-19T17:52

2023-04-19T19:10

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

владимир путин

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне проведения спецоперации, чтобы не отрывать военных от мест дислокации их подразделений."Обстановка требует, чтобы они были на месте", — подчеркнул глава государства.По его словам, целью поездки в Луганскую народную республику и Херсонскую область была встреча с военнослужащими.Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР в понедельник. Он заслушал доклады об обстановке в зоне боевых действий и поздравил бойцов с праздником Пасхи.

https://ria.ru/20230419/shoygu-1866348638.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

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россия, херсонская область , владимир путин, луганская народная республика